Mickaëlle Michel, une femme jockey parmi les hommes

Une première pour une femme jockey en France. Mickaëlle Michel caracole en tête du classement provisoire de la Cravache d'Or devant ses confrères hommes. Elle a déjà gagné plus de 50 courses sur le dos des pur-sang.

Féminine jusqu'au bout des ongles, élégante avec ses longs cheveux blonds, yeux bleus malicieux parfois glacials, Mickaëlle, 22 ans, mesure 1,58 mètre et pèse 48 kg, un poids idéal pour monter les pur-sang en plat (sans obstacles), véritable formule 1 galopant à plus de 60 km/heure.

"Je suis en tête pour la Cravache d'Or et j'espère honorer cette place le plus longtemps possible", se réjouit ce petit bout de femme qui a la "chance de ne pas devoir faire de régime, contrairement à (ses) confrères hommes".

Mickaëlle n'est pas issue du sérail. Née le 15 juillet 1995 à Hyères dans le Var, elle pratique, enfant, l'équitation pendant 5 ans. En fin de 3e, elle intègre l'école des courses hippiques de Marseille. "Au bout d'une semaine, j'étais accrochée" se souvient-elle. "Je serai jockey !"

Après trois ans d'apprentissage, Mickaëlle passe son Bac professionnel avec succès puis est engagée chez l'entraîneur Michel Planard.

Après avoir fait ses armes en province, la jeune femme volontaire monte à Paris en septembre 2017. Elle travaille pour l'entraîneur David Smaga à Chantilly, "la découverte du milieu luxueux des courses, le début de l'aventure".

Avec les chevaux, elle pense être "féminine, douce et patiente, délicate dans la main" mais "aussi masculine et dure pour aller chercher la victoire".

La jeune femme n'a pour le moment que le statut d'apprentie - elle doit remporter 70 courses pour devenir professionnelle - et elle bat souvent les grands jockeys, comme Christophe Soumillon, multiple Cravache d'Or ou Stéphane Pasquier.

- 'Travailler, s'accrocher, ne rien lâcher' -

"Mickaëlle est en équilibre, et pousse bien son cheval. Elle manque encore un peu de force mais ça va venir ", estime Stéphane Pasquier.

Et dans le peloton, les hommes ne lui font pas de cadeau. "On défend l'argent du propriétaire et du turfiste. Je la considère comme un homme. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle se fait sa place. Elle réussit car elle a du talent", ajoute-t-il.

Dans le vestiaire des filles, Mickaëlle enfile ses bottes neuves après avoir marché dessus. "Un rituel pour ne pas avoir d'accident", dit-elle. Elle monte Sir Emilio dans la 7e course.

"Certains jockeys hommes me soutiennent, d'autres moins", murmure-t-elle. "J'espère qu'ils me prennent au sérieux et me voient comme un vrai adversaire".

Comme beaucoup de jockeys, elle a un agent: Frédéric Spanu, 44 ans. Il lui trouve des montures auprès des entraîneurs "qu'il doit convaincre de faire confiance à une femme" et fait office également de coach sportif.

"Je travaille avec Mickaëlle depuis 7 mois. J'ai tout de suite senti en elle une championne. Elle vient de finir le meeting de Cagnes-sur-Mer en tête. C'est une révélation", dit fièrement cet ancien jockey.

"Elle applique en course ce qu'elle apprend et apprend de ses erreurs". "Après si peu de mois de compétition j'ai rarement vu ça !", estime-t-il.

Pour progresser, la jockey fait des courses d'endurance, des pompes et du cheval mécanique qui reproduit le mouvement du cheval à l'effort.

Une vie de labeur. Elle passe son temps sur le dos des pur-sang, le matin à l'entrainement et l'après-midi sur l'hippodrome. "J'ai pris deux jours de congés depuis le mois d'août", dit-elle. Le prix d'un rêve: "courir le Prix de Diane ou de l'Arc de Triomphe".

Ce jour-là, "déçue", elle a fini 6e avec Sir Emilio. "Travailler, s'accrocher, ne rien lâcher", sa devise.

Selon la société France Galop, les courses se féminisent. Un tiers des effectifs sont féminins dans les écuries de courses. Parmi les 600 jockeys recensés, 100 sont des femmes mais très peu participent aux grandes courses.