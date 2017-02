Milan: premier défilé pour le styliste géorgien Irakli Rusadze

Le jeune styliste géorgien Irakli Rusadze, qui compte la célèbre modèle américaine Bella Hadid parmi ses fans, a mené vendredi soir son premier défilé lors de la semaine de la mode à Milan dont il était invité d'honneur.

Pour ses débuts à Milan, Irakli Rusadze a présenté des modèles avec des vestes surdimensionnées, grise ou beige, de longs manteaux avec de petites chaînes, des bottes blanches qui montent aux genoux ou des pantalons noirs avec un trait blanc vertical.

"J'ai grandi entouré de femmes géorgiennes qui faisaient face aux défis quotidiens de la Géorgie post-soviétique, où le concept de féminité est directement lié à la force intérieure de la femme", a raconté le jeune créateur de 25 ans. "C'est pour cette raison que mes habits ne parlent pas de la forme du corps, c'est la forme de la personnalité que je souhaite présenter", a-t-il ajouté.

Sa marque a pour nom Situationist.

Sa collection a été créée en Géorgie et Irakli Rusadze, qui s'était fait connaître l'an dernier avec un T-shirt arborant le drapeau géorgien, l'a suivie de la conception jusqu'à la coupe des tissus et la création des chaussures et bottes.

Le choix de Bella Hadid de porter deux créations d'Irakli Rusadze lors de la semaine de la mode à Paris avait été relevé par le magazine Vogue.