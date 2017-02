MSF décrit le calvaire des Erythréens et appelle le monde à l'aide

Environ 90% des Érythréens qui parviennent en Europe obtiennent l'asile, mais aucun ne peut y arriver sans risquer sa vie, a dénoncé mardi un rapport de Médecins sans frontières (MSF) qui appelle le monde à l'aide.

Le rapport s'appuie sur les témoignages recueillis auprès des nombreux Érythréens parmi les 65.000 migrants auxquels MSF a porté assistance depuis 2015 en Éthiopie, en Libye et en Méditerranée.

Alors que le pays ne compte que 5,5 millions d'habitants, l’Érythrée voit partir chaque mois 5.000 personnes, essentiellement des jeunes fuyant un service militaire transformé en exploitation de masse, des conscrits et des parents espérant rejoindre leurs enfants.

Plus de 162.000 d'entre eux sont accueillis dans des camps de réfugiés en Éthiopie, d'où la plupart ne peuvent cependant pas sortir et restent indéfiniment dépendants de l'aide humanitaire.

Au moins 108.000, mais probablement beaucoup plus, sont installés au Soudan, où l'accès à l'aide humanitaire est difficile et où les autorités renvoient parfois les Érythréens dans leur pays.

Dans ces conditions, beaucoup s'en remettent à des passeurs pour gagner l'Europe, à travers le désert, les centres de détention libyens et la Méditerranée. Depuis 2015, l'Italie a ainsi vu débarquer près de 60.000 Érythréens.

Plus de la moitié des Érythréens interrogés par MSF sur ses navires de secours en mer ont rapporté avoir vu mourir des compagnons de voyage tout au long de leur "périple hallucinant", rapporte l'ONG.

Chaque Erythrée "a déclaré avoir été victime ou témoin direct de graves violences, y compris de tortures", tandis que chaque femme a été victime de violences sexuelles ou connaît directement quelqu'un qui l'a été, selon le rapport.

Les médecins de MSF constatent que les Érythréens portent sur leur peau, dans leur corps ou via des maladies psychiques graves les traces de ces conditions extrêmes.

L'Union européenne a multiplié les accords avec les pays de transit pour tenter de bloquer les flux migratoires.

MSF appelle par conséquent les États européens à "développer des alternatives légales de migration" pour les Érythréens et incite l'Australie, le Canada, les États-Unis et les États du Golfe à augmenter leurs quotas d'accueil et de regroupement familial.