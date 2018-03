Parcoursup: près de 888.000 jeunes inscrits

Près de 888.000 candidats se sont inscrits sur la plateforme Parcoursup et ont formulé quelque 7 millions de vœux pour entamer des études après le bac, a indiqué mercredi le ministère de l'Enseignement supérieur, au lendemain de la clôture des inscriptions.

Ils sont exactement 887.681 candidats à avoir inscrit au moins un vœu sur cette plateforme qui a succédé à APB: 666.002 élèves de Terminale, 122.620 étudiants en réorientation et 99.059 dans une autre situation (non scolarisés, candidats inscrits à l'étranger, etc.).

Le nombre de candidats est en hausse de 5,23% par rapport aux inscriptions sur APB l'année dernière, une progression qui correspond à l'évolution démographique.

Plus de 7 millions de vœux ont été enregistrés, avec une moyenne de 7,9 vœux par candidat. Cette année, les jeunes pouvaient aller jusqu'à 10 souhaits, contre 24 l'an dernier. Mais on constate que le nombre moyen de vœux effectivement inscrits est équivalent.

Les élèves ont jusqu'au 31 mars pour finaliser leur dossier: ils doivent rédiger quelques lignes de motivation pour chaque vœu dans une fenêtre dédiée sur le site, joindre les documents éventuellement demandés par une formation, et ne surtout pas oublier de confirmer leurs vœux.

De leur côté, les professeurs et chefs d'établissement vont remplir une fiche baptisée "Avenir", en donnant leur avis sur les vœux inscrits par les élèves.

Les réponses commenceront à tomber le 22 mai et le processus se fera au fil de l'eau, et non à dates fixes comme l'an dernier. Le ministère a pour objectif qu'au moins deux-tiers des réponses tombent avant les épreuves écrites du bac qui démarrent le 18 juin.

Ce sera alors l'heure de vérité pour cette nouvelle plateforme. Si le système s'engorge et que des dizaines de milliers de candidats se retrouvent sans proposition ou en attente, Parcoursup pourrait être au final aussi mal-aimée qu'APB.