A Paris, 165 consommations de drogues "à moindre risque" par jour

Depuis son ouverture il y a un an, le 17 octobre 2016, 800 toxicomanes se sont inscrits comme utilisateurs à la première "salle de consommation à moindre risque" de France, dite "salle de shoot", installée près de la gare du Nord à Paris.

Cette inscription n'est pas obligatoire et en moyenne, 165 actes de consommation sont comptabilisés chaque jour, soit 53.582 consommations en un an, principalement des injections, selon les chiffres de l'association Gaïa, qui gère la salle, et la mairie de Paris. La première substance consommée est le Skenan, un puissant antidouleur à base de morphine, loin devant l'héroïne (1%).

Les consommations se faisant toujours sous la supervision d'un soignant, aucune overdose mortelle n'est survenue. Un passage toutes les trois semaines en moyenne a toutefois nécessité une intervention de l'équipe de réanimation ou des urgences de l'hôpital Lariboisière, auquel la salle est adossée.

La fréquentation de la salle a permis de réaliser 123 dépistages de maladies infectieuses (VIH, hépatites). Selon le ministère de la Santé, plus de 10% des usagers de drogue par injection ou inhalation en France étaient infectés par le virus du sida en 2011, et plus de 40% par celui de l'hépatite C.

Au total, 827 consultations sanitaires ont été réalisées par les médecins ou les infirmiers de Gaïa et 324 usagers ont été reçus pour des entretiens sociaux, portant notamment sur des questions administratives, de logement ou de problèmes avec la justice.

A l'extérieur de la salle, l'équipe de Gaïa a mené 200 maraudes de médiation sociale depuis l'ouverture. Le comité de voisinage, mis en place pour répondre notamment aux préoccupations des riverains, s'est réuni sept fois.

Les forces de police, présentes quotidiennement dans le secteur, ont contrôlé 4.303 personnes au total, selon la mairie. Parmi elles, 1.098 détenaient des produits stupéfiants pour leur consommation personnelle dans les limites fixées par le procureur de la République. Pour les autres, 1.453 étaient en infraction, dont 1.185 avec la législation sur les stupéfiants.

La première SCMR a ouvert en 1986 en Suisse. Il existe aujourd'hui 95 salles dans le monde dans dix pays. En France, Strasbourg a suivi Paris avec l'ouverture d'une seconde salle à destination des usagers français et allemands, le 7 novembre 2016.