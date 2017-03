Polémique après une interview de la BBC en Corée du Sud

Une Asiatique qui s'occupe d'enfants est-elle forcément la nounou? Une interview de la BBC durant laquelle un analyste établi en Corée du Sud est interrompu par des bambins et qui a fait un carton en ligne a déclenché une polémique sur le racisme.

Robert Kelly, expert de l'Asie de l'Est, devait parler sur Skype de la destitution vendredi de la présidente sud-coréenne Park Guen-Hye depuis son domicile. Au lieu de quoi, les membres de sa famille sont devenues des stars de l'internet.

Comme M. Kelly, professeur à l'Université nationale de Pusan expliquait son analyse de la situation depuis son bureau, sa fille Marion a fait irruption dans la pièce, suivie de son fils James, qui a déboulé sur son trotteur.

Son épouse Kim Jung-A, qui regardait l'interview dans le salon, s'est précipitée dans la pièce, s'est accroupie et a fait sortir les enfants le plus vite possible avant de refermer la porte.

L'interview, décrite par la BBC comme "une comédie parfaite", a fait sensation. Mercredi, elle a été vue plus de 160 millions de fois sur la page Youtube du groupe britannique.

Certains internautes en ont immédiatement déduit que l'épouse de M. Kelly était la nounou, déclenchant des accusations de racisme.

"La babysitter est actuellement à la recherche d'un emploi", a dit un utilisateur de Twitter. "La nounou a été virée après ça", a twitté un autre.

Les grands médias sud-coréens ont estimé que ces commentaires reflétaient les préjugés ayant cours sur les Blancs et les femmes asiatiques.

La chaîne SBS a parlé de "racisme centré sur les Blancs". "Déduire que c'était la nounou parce qu'elle est asiatique fait partie de l'inconscient", écrit le Chosun Ilbo, le journal sud-coréen au plus grand tirage.

Dans une nouvelle interview de la BBC mardi, Mme Kim a balayé ces commentaires, appelant les gens à plus de légèreté.

"J'espère tout simplement que les gens vont l'apprécier, pas se disputer à ce sujet, parce que je ne suis pas la nounou et ça c'est la vérité".

Son mari a lui jugé que sa "femme mérite une médaille pour s'occuper de nous tous".

Lors d'une conférence de presse mercredi en présence de son épouse et de ses enfants, M. Kelly a estimé qu'il était temps de passer à autre chose.

"J'en ai tellement assez que j'ai cessé de lire les sites internet", a-t-il dit. "Il y a même eu des tribunes que je n'ai pas lues."