Politique et religion, principaux sujets de discorde en famille

La politique, la religion et les questions d'héritage sont les sujets qui divisent le plus les membres d'une famille, bien plus sereins lorsqu'ils abordent des sujets du quotidien, l'art, ou le travail, selon un sondage de l'institut Viavoice publié jeudi.

Pour près d'une personne interrogée sur deux (49%), parler politique peut éloigner les membres d'une famille, indique ce sondage commandé par l'Ocirp, union d'organismes de prévoyance.

Aborder les décisions familiales (héritage, prise en charge des aînés), la religion et les sujets d'ordre financier, comme l'aide à un membre de la famille, viennent ensuite avec respectivement 42%, 32% et 31%.

A l'inverse, les activités du quotidien et les loisirs, l'art et la culture, et les sujets de société, notamment le travail, sont considérés par une majorité comme des sujets qui "rapprochent".

Pour plus de 9 personnes interrogées sur 10, la présence quotidienne de l'entourage familial (parents, enfants) est importante -très importante pour 44% et plutôt importante pour 47%- et le soutien familial est un "devoir", estiment 89% d'entre elles.

53% déclarent d'ailleurs avoir déjà fait appel à un membre de leur famille en cas de problème du quotidien (garde d'enfant, déplacement, déménagement) et 31% en cas de problème lié à une étape de la vie (financement d'un projet, recherche d'emploi, précarité).

Les 25-34 ans sont ceux qui sollicitent plus volontiers leur entourage familial: 71% ont déjà demandé de l'aide pour un problème du quotidien et 46% pour un problème lié à une étape de la vie, précise le sondage.

Sur 10 personnes interrogées, sept ont déjà apporté une solution pratique à un membre de leur famille, cinq ont aidé lors d'une situation de vie importante et autant ont prêté de l'argent.

Sondage réalisé en ligne du 13 au 21 avril auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française, âgée de 18 ans et plus.