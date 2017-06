Prêtres en soutane, séminaire plein: la visible ascension de la communauté Saint-Martin

Ils ont fait d'un monastère en Mayenne le plus grand séminaire de France. Arborant la soutane et une foi décomplexée, les prêtres de la communauté Saint-Martin se mettent au service d'évêques qui, d'abord méfiants, sont chaque année plus nombreux à les accueillir.

En cette fin juin, c'est l'effervescence - canalisée par une organisation disciplinée - entre les murs de l'ancienne abbaye bénédictine d'Evron reprise en 2014, qui se prépare pour l'ordination de trois prêtres et huit diacres appelés au sacerdoce.

L'an prochain, ils seront davantage encore à s'étendre devant l'autel de la basilique. "Nous allons entrer dans de grosses années", apprécie l'abbé Paul Préaux, modérateur général de la communauté, qui rassemble plus de 90 prêtres et autant de séminaristes, sans compter la propédeutique (année préparatoire).

Cette fraternité catholique a pourtant débuté sur un mode confidentiel, près de Gênes (Italie), où l'abbé Guérin l'a installée en 1976 sous la protection du cardinal Siri, figure conservatrice. Le fondateur a posé le cadre de son oeuvre: rigueur des études et soin de la liturgie, largement en latin mais fidèle au concile Vatican II, néoclassique et non traditionaliste.

Déménagée en 1993 dans le diocèse de Blois, la "pieuse union", associée à une image de retour à l'ordre, n'a été reconnue de droit pontifical qu'en 2000. C'est depuis que la communauté a tissé sa toile, assumant aujourd'hui des paroisses pour une vingtaine d'évêques souvent à court de prêtres, surtout si jeunes. "Trente autres nous demandent des renforts en France, 25 à l'étranger", détaille l'abbé Préaux. Présente en paroisses, aumôneries, sanctuaires, la communauté a produit un nonce apostolique (ambassadeur du pape) et trois évêques dont, à Bayonne, l'ultra-classique Mgr Marc Aillet.

- Ascèse et foot -

Comment expliquer le succès des Saint-Martin, qui s'appellent par le titre "don", survivance des années italiennes?

Le choix d'une vie communautaire - ils sont envoyés au moins par trois - rassure. "Un jeune a la trouille de se retrouver isolé", confie don Camille Rey, curé d'Evron, très attaché à cette vie fraternelle: "On prêche la charité: la vivre ensemble donne force à notre témoignage". Et puis "les jeunes ne sont plus aussi enracinés dans un diocèse qu'avant, ils n'ont pas forcément envie d'y passer leur vie". Saint-Martin leur offre la mobilité.

Ordonné cette année, l'Allemand Phil Schulze Dieckhoff se souvient d'avoir découvert "des prêtres heureux, bien dans leur peau: ça a déclenché en moi une réflexion". Futur séminariste, Charles Giraudon dit apprécier un "style très bénédictin", avec un "travail manuel important pour ne pas rester la tête dans les bouquins". Quant à Quentin Jullien de Pommerol, 4e année, il rappelle la devise maison: "Prendre Dieu au sérieux sans se prendre au sérieux". Les règles plutôt strictes n'interdisent pas la convivialité, les matchs de foot avec les pompiers du bourg, les vidéos décalées sur YouTube...

"Ils savent alterner des moments d'ascèse, de jeûne et des temps festifs où on s'amuse, on boit, on chante", analyse le politologue Yann Raison du Cleuziou. "Ils manifestent une identité heureuse, dans une forme ancienne, et ça plaît", abonde le sociologue Jean-Louis Schlegel.

Quant à la soutane, signe de visibilité cléricale dans un pays sécularisé, "elle a cessé d'être un drapeau, c'est un peu leur bleu de travail", note Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois, où les prêtres Saint-Martin "font maintenant vraiment partie du paysage".

La communauté aimerait internationaliser son implantation - à ce jour, seule une présence à Cuba et en Italie est assurée - et diversifier son recrutement, centré sur les familles catholiques nombreuses. "On est sur le même profil que l'ensemble des séminaires", assure le responsable de la formation, don Louis-Hervé Guiny.

"Ce qui est chouette, c'est que les barrières idéologiques sont tombées au sein de l'Eglise de France", se réjouit-il, désignant le vieil affrontement entre progressistes et conservateurs. L'abbé Préaux relativise: "Quelques diocèses ont encore du mal avec nous. Cela nous apprend à être humble".