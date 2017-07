Réfugiés: l'ONU appelle à plus de solidarité avec l'Italie

Le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés Filippo Grandi a lancé un appel à plus de solidarité internationale avec l'Italie, confrontée à une vague d'arrivées de réfugiés et de migrants depuis le début de l'année, dans un communiqué publié samedi à Genève.

"Ce qui arrive devant nos yeux en Italie est une tragédie. Au cours de la semaine dernière, 12.000 migrants et réfugiés sont arrivés sur ses rivages, et l'on estime que 2.300 personnes ont perdu la vie dans la Méditerranée depuis le début de l'année", a déclaré M. Grandi.

Selon lui, le sauvetage et la prise en charge de ces migrants "ne peut pas être seulement un problème italien". "Il s'agit surtout et avant tout d'un problème d'importance internationale, requérant une approche régionale concertée et commune", a-t-il ajouté.

"Nous sommes seulement au début de l'été, et sans action collective, nous ne pouvons que nous attendre à plus de tragédies en mer", a-t-il poursuivi.

Pour le responsable onusien, l'Europe doit augmenter son "engagement" et élargir "ses procédures d'admissions légales".

La communauté internationale doit entre autres "s'attaquer aux racines profondes derrière les pressions migratoires, créer une meilleure protection pour les personnes en transit, et lutter contre la contrebande et le trafic".

Au total, 83.650 personnes sont arrivées en Italie par la mer depuis le début de l'année, ce qui représente une hausse de presque 20% par rapport à la même période l'année dernière.

Près de 200.000 places d’hébergement sont disponibles pour les migrants et les réfugiés sur tout le territoire italien, mais celles-ci sont presque entièrement attribuées.

Parmi les arrivants, beaucoup ont besoin de soins et de soutien, rappelle le haut-commissaire.

Il y a un pourcentage élevé parmi les arrivants d'enfants non accompagnés ou de victimes de violences sexuelles ou liées au genre.

Beaucoup ont vécu des événements traumatisants, tels que des enlèvements, des extorsions, des violences sexuelles dans leur pays d'origine ou sur la route vers l'Europe.

Le nombre d'enfants non accompagnés a augmenté de 109% entre 2015 et 2016 pour atteindre 25.846 à la fin de l'année dernière.