USA: le nombre d'immigrés clandestins au plus bas depuis 2004 (étude)

Le nombre d'immigrés sans-papiers aux Etats-Unis est tombé à 10,7 millions, au plus bas depuis l'année 2004, selon une étude de l'institut de recherches Pew basée sur des statistiques gouvernementales américaines de 2016.

Cette baisse est attribuée à une chute du nombre de Mexicains entrant aux Etats-Unis.

L'institut de recherches Pew estime dans son étude publiée mardi que 12,2 millions de personnes en situation irrégulière se trouvaient aux Etats-Unis en 2007.

Depuis ce pic, le nombre de clandestins a donc baissé de 1,5 million.

La population clandestine venue d'Amérique centrale a pourtant augmenté de 375.000 entre 2007 et 2016.

Les deux tiers des adultes en situation irrégulière sont installés aux Etats-Unis depuis plus de 10 ans, un chiffre en forte hausse depuis 2007 (41%).

Le président Donald Trump a fait de l'immigration un thème majeur de sa campagne avant l'élection de 2016, lorsqu'il avait traité les immigrés mexicains de "violeurs".

Avant les élections de mi-mandat du 6 novembre dernier, il avait martelé le même message d'extrême fermeté sur l'immigration.

Alors que des milliers de migrants fuyant la violence et la misère au Guatemala, Salvador et Honduras se dirigeaient vers les Etats-Unis, le milliardaire républicain avait évoqué une "invasion" et assuré, sans fournir de preuve, que "des criminels et des personnes du Moyen-Orient" s'étaient glissés parmi eux.

Sa promesse de campagne, construire un mur à la frontière avec le Mexique, n'est toujours pas réalisée.