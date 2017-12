Vélos en libre partage: "développement anarchique" selon des élus parisiens

Des élus de Paris se sont inquiétés mercredi du "développement anarchique" des systèmes de vélos en partage libre sur les trottoirs de la capitale, pour lesquels la Ville souhaite un "meilleur encadrement".

Le maire PS du IIIe arrondissement Pierre Aidenbaum a dénoncé devant le Conseil de Paris un "développement anarchique de vélos géolocalisables sans bornes d'accrochage", évoquant des vélos "abandonnés un peu partout, entassés, qui envahissent l'espace public".

Comme le maire socialiste, des élus de plusieurs groupes, écologistes, radicaux de gauche, constructifs ex-LR, ont demandé que la Ville, avec l'Etat et les opérateurs, arrive à une régulation de l'utilisation de ces nouveaux dispositifs.

Trois opérateurs de ces systèmes de +free floating+ se sont installés à Paris depuis novembre et d'autres opérateurs l'envisagent pour les prochains mois, a fait savoir la Ville.

Le système, vu d'un bon oeil par la mairie qui veut favoriser l'usage du vélo, entraîne néanmoins des encombrements qui sont une "préoccupation légitime", a indiqué Christophe Najdovski, adjoint en charge des transports et de l’espace public de la maire Anne Hidalgo.

La Ville va "s'engager dans un état des lieux" qui sera présenté en Conseil de Paris au premier trimestre 2018, a-t-il indiqué.

Elle demande également à l'Etat de réfléchir à un cadre règlementaire sur ces nouveaux modes de déplacement, vélos ou scooters en libre-partage mais aussi gyropodes et autre hoverboards qui occupent de plus en plus les trottoirs.

La mairie qui a déjà rencontré les opérateurs de vélos en partage libre, poursuit également sa réflexion sur une "mise en place d'une redevance pour occupation commerciale de l’espace public".

L'un de ces opérateurs, oBike, a indiqué mercredi qu'il "encourageait les bonnes conduites", notamment par des tarifs avantageux pour les utilisateurs "qui signalent des vélos mal positionnés".

"Nous fournissons par ailleurs chaque semaine un rapport de maintenance à la mairie de Paris", a souligné auprès de l'AFP un porte-parole de l'opérateur, "dans lequel on indique notamment le nombre de vélos que l'on a dû repositionner".