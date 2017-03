Consommation: quatre Français sur dix mangent trop de sucre

D'après une étude réalisée par des chercheurs français et publiée dans la revue scientifique Nutrients le 20 février dernier, pas moins de 41% des Français auraient une alimentation trop riche en sucre libre.

Les sucres libres sont ajoutés aux boisons et aux aliments. Ceux ci peuvent avoir été ajoutés par les fabricants ou tout simplement par les consommateurs, comme lorsqu'ils rajoutent un peu de sucre dans leur café par exemple.

Selon l'étude, ces 41% de Français auraient un apport énergétique quotidien supérieur au reste de la population. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande à la population de ne pas consommer plus de 10% de sucre sur le total des apports énergétiques journaliers, au delà, la consommation est estimée excessive par l'organisation.

Pour cette recherche, les scientifiques ont analysés des données qui avaient été collectées pour une enquête nationale de consommation alimentaire. Ils se sont ensuite basés sur le seuil acceptable de consommation de sucre selon l'OMS.

L'Organisation mondiale de la santé a réalisé un classement des types de produits où les sucres libres sont les plus présents: les produits sucrés (gâteaux, pâtes à tartiner, confitures, confiseries) arrivent en première position, les boisons comme les sodas ou les jus de fruits arrivent ensuite et les produits laitiers arrivent loin derrière.

Les consommateurs qui mangeaient un fort taux de sucres libres avaient une alimentation "de moindre qualité nutritionnelle (plus dense en énergie et moins riche en nutriments essentiels) parce qu'ils consommaient non seulement plus de produits sucrés et de boissons sucrées mais aussi moins de fruits et de légumes" ont souligné les chercheurs.

Une trop grande consommation de sucre est mauvaise pour la santé: outre le diabète ou l'obésité, un excès de sucre dans l'alimentation peut augmenter le taux de cholestérol et favorise l'hypertension.