Alexis Ren la joue coquine au Japon et dévoile une nouvelle vidéo sur YouTube (photo+vidéos)

Alexis Ren n'oublie pas ses admirateurs même au pays du soleil levant. En voyage à Tokyo, la belle a publié une photo et une vidéo de son séjour. Une fois n'est pas coutume, la belle était étonnement habillée. Mais elle n'était pas moins sexy pour autant.

Le premier cliché la met en scène dans une rue tokyoïte alors que la nuit est déjà tombée. Le visage doucement éclairé par les lumières d'un restaurant, la belle se tient debout au centre de la photo. Ses petits chignons sur la tête ne lui donnent pas un air enfantin pour autant. C'est peut-être dû à son regard de braise qui fixe les spectateurs alors qu'elle s'apprête à lécher une sucette.

my turn Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 20 Sept. 2017 à 4h44 PDT

Ses frêles épaules sont nues, le mannequin sexy a ouvert grand sa chemise pour dégager son décolleté XXL. Un style faussement détaché qui a plu à ses admirateur sur Instagram puisqu'ils ont été plus de 777.000 à liker la photo publiée mercredi 20. Ce jeudi 21, Alexis Ren a préféré partager une courte vidéo. La jolie touriste était visiblement très heureuse de son brushing et bougeait ses cheveux ondulés.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 20 Sept. 2017 à 17h55 PDT

Le mannequin a aussi créé une page sur YouTube le 6 septembre dernier. Une deuxième vidéo a été dévoilée sur son compte le 13 septembre. Intitulé "Look at me" (regarde moi en anglais), le court-métrage a été vu par plus de 96.000 personnes.

Longue de près de deux minutes, la vidéo est un condensé des voyages qu'elle a réalisés cet été. Los Angeles, les Bahamas, Ibiza, Hawaï... la jolie blonde apparaît toujours plus sexy et dénudée. Et en effet, les internautes ne peuvent que la regarder.