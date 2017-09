Alexis Ren: de la lingerie, des courbes sexy et un regard coquin, la belle offre à ses fans sur Instagram un cliché particulièrement hot! (photos)

Depuis plusieurs semaines, c'est devenu sa nouvelle stratégie, et les résultats sont pour le moins… probants. Alexis Ren, la mannequin américaine qui affole les réseaux sociaux (et notamment Instagram) ne publie plus des photos d'elle nue mais porte toujours dorénavant des vêtements. Elle adopte seulement une pose (très) suggestive. Et le cliché publié mardi 26 fait très fort dans cette nouvelle tendance.

La belle de 20 ans est en train de faire tomber la robe rouge pour faire découvrir, en se tenant de côté, sa sublime lingerie et ses courbes non moins sublimes.

Et avec son sens de la mise en scène, la belle sait se cambrer en jetant à celui qui regarde –et elle a 10,7 millions d'abonnés qui ne demandent que cela– un regard brûlant. Et détail érotique par excellence: Alexis fait face à un miroir dans une pièce relativement sombre de cui permet dans le reflet plutôt obscur de découvrir les seins du mannequin fermement retenus (mais tout autant mis en valeur) par son soutien-gorge noir.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 25 Sept. 2017 à 16h18 PDT

La belle n'a plus publiée de photo d'elle nue, au moins le haut, depuis le 5 août (même si certains clichés sont "à la limite"). La carte de la suggestion n'a visiblement pas entamé sa cote de popularité.

make peace with your broken pieces Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 5 Août 2017 à 10h37 PDT

Et le temps où Alexis s'offrait complètement nue semble encore plus loin. Mais ses fans se souviennent encore de son cliché du 22 juillet où la jeune femme proposait ni plus ni moins qu'une plongée dans toute son intimité en se dévoilant totalement sous la douche.

knew you were watching Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 22 Juil. 2017 à 3h15 PDT

Le retour de la tenue d'Eve sera-t-il pour beintôt?