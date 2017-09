Alexis Ren nue sur Instagram: la belle Américaine ultra sexy habillée seulement de ses bijoux de baptême... finissant au creux de ses seins (photos)

Difficile de voir où la belle Alexis Ren a pris la dernière photo dont elle a gratifié ses fans sur Instagram. Est-ce un cliché attrapé lors de son escapade japonaise? Ou est-ce un souvenir d'une chaude journée d'été lors des innombrables voyages de la belle, qui a publié une vidéo pour rappeler ses postures de la belle saison?

Dans tous les cas, Alexis revient aux bases de son succès dans sa dernière publication: la nudité et l'air mutin. Le haut du corps de la belle de 20 ans occupe en effet tout le cadre de la photo. Et au menu des admirateurs, un regard profond (largement appuyé par le maquillage), une bouche pulpeuse et si proche que l'on pourrait l'effleurer, la gorge nue et des seins que l'on devine l'être tout autant.

Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 22 Sept. 2017 à 18h05 PDT

Pas tout à fait nue cependant, la belle reste habillée de quelques bijoux. En l'occurrence deux chaînes (plus une troisième au ras du cou), l'une représentant une croix et l'autre étant visiblement un médaillon de baptême. Le parfait attirail de la jeune communiante certes, de la part de celle qui aime s'amuser avec les contrastes. Dans ses derniers clichés, Alexis joue en effet la carte de la pose enfantine et innocente, particulièrement suggestive. Entre des regards faussement sages, et un goût prononcé pour les sucreries, notamment les sucettes, et des coiffures de midinettes, Alexis joue avec la braise. Un exemple parmi tant d'autres:

sky bubbles @lili_claspe Une publication partagée par ALEXIS REN (@alexisren) le 17 Août 2017 à 17h46 PDT

Et ses fans apprécient: chacun de ses posts flirte maintenant avec le million de "j'aime" (cette photo a déjà dépassé les 500.000 huit heures après sa publication) et la jolie Américaine faussement ingénue se rapproche des 11 millions d'abonnés.