Bella Hadid joue le jeu en porte-jarretelles à la Fashion Week de New York, mais le sex-symbol déprime (vidéo+photo)

La Fashion week de New York prend fin ce mercredi 13 mais jusqu'au bout, les stars ont su faire le show. Lors du défilé Ralph Lauren mardi 12 par exemple, Bella Hadid n'a pas hésité à se trémousser en porte-jarretelles rouge.

Le mannequin a pris son rôle très à coeur: censée représenter la marque aux côtés de quelques autres célébrités comme Kendall Jenner et Vittoria Ceretti, elle a visiblement tout donné. Nichée dans un énorme pneu de voiture, la jeune femme s'est déhanchée pour le plus grand bonheur de ses fans.

LOVEADVENT GETREADY Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 12 Sept. 2017 à 13h29 PDT

Mais sous ses airs de femme forte et sa mine renfrognée qui laisse penser que personne ne peut l'atteindre, Bella Hadid est blessée et n'a toujours pas digéré sa rupture d'avec The Weeknd. En effet, la brune incendiaire a brillé par son absence à la soirée "Harper's Bazaar Icons" où toutes les célébrités s'étaient donné rendez-vous vendredi 8.

Pourtant sa meilleure amie, Kendall Jenner avec qui elle passe le plus clair de son temps, y a reçu le prestigieux prix de "mannequin de la décennie". A cette occasion tout le clan Kardashian était autour du top... sauf sa "BFF" (sa "best friend forever", autrement dit sa copine pour la vie) qui avait préféré ce soir là inaugurer un magasin Max Mara, marque dont elle est l'égérie.

Une publication partagée par sezmüg forever (@sgomeznight) le 13 Sept. 2017 à 1h15 PDT

Une seule chose expliquerait son absence: la jolie Selena Gomez et The Weeknd, qui filent le parfait amour depuis quelques mois, figuraient parmi les invités et étaient bien présents. Encore une fois le couple a déchainé les passions et a montré à quel point il était uni. Peut-être pas très au goût de la pauvre Bella Hadid qui a préféré les éviter.