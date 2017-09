Bella Thorne s'affiche seins nus sur Instagram et embrasse langoureusement sa nouvelle copine Tana Mongeau (photos)

Elle est loin la jolie petite rousse sage et passionnée de danse des films Disney Channel: si elle est toujours belle, Bella Thorne laisse régulièrement ses fans découvrir son anatomie. C'est donc tout naturellement que l'actrice de 19 ans a publié des photos très hot sur Instagram ce mercredi 27.

Vêtue d'un pantalon brodé en jean et d'une courte veste de la même matière, Bella Thorne avait visiblement "oublié" de mettre un tee shirt. C'est donc avec un body, très ajouré que la hit girl était habillée. Des cache-tétons blancs étaient tout de même délicatement posés sur ses seins, pas de quoi dire que la star faisait preuve de pudeur d'autant plus qu'ils ne remplissaient pas vraiment leur rôle.

In this moment I am happy Une publication partagée par BELLA (@bellathorne) le 26 Sept. 2017 à 16h40 PDT

Bella Thorne est une habituée des clichés ouvertement sexy et depuis sa majorité, elle n'hésite plus à tout dévoiler à ses admirateurs, jusqu'aux secrets de sa vie privée. En 2016, elle annonçait d'ailleurs qu'elle était bisexuelle avant de se mettre en couple avec Tyler Posey, connu pour son rôle dans Teen Wolf où il joue Scott McCall. Après quelques mois d'amour, les deux tourtereaux se sont séparés et Bella Thorne a enchainé les conquêtes, chaque mois voire chaque semaine.

Une publication partagée par tanamongeau (@tanamongeau) le 24 Sept. 2017 à 12h03 PDT

Il semblerait que le dernier amour de la rousse sexy soit la youtubeuse Tana Mongeau. Cette dernière a publié des images de moments très chauds avec l'actrice. Baisers langoureux toute langue dehors: les deux jeunes femmes semblaient être très attachées l'une à l'autre. Le temps dira si l'histoire durera ou pas.