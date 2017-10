Bella Thorne au naturel: toujours aussi sexy? (photos)

Sexy, sulfureuse... Bella Thorne ne se lasse pas de publier des photos d'elle sur Instagram. Souvent très déshabillée, la jeune femme de 19 ans est suivie chaque jour par plus de seize millions de personnes fans de son corps et de sa personnalité.

Mercredi 4 elle n'a pas hésité à parler à ses fans de ses problèmes de peaux. Sujette à de très fortes poussées d'acné, l'actrice en garde certaines marques très visibles sur ses joues et ses tempes. "Ma peau va mieux", s'est exclamée l'ancienne star des série Disney Channel.

Et ses admirateurs, heureux de voir une amélioration sur l'épiderme de leur actrice préférée, n'ont pas été avare de compliements. Preuve qu'Internet n'est pas qu'un endroit où les utilisateurs publient des propos haineux. "Tu es incroyable", "tu déchires avec ou sans maquillage": des centaines d'admirateurs lui ont montré leur soutien. D'autres lui ont même proposé de l'aider et lui ont conseillé quelques remèdes pour soigner cette peau si récalcitrante.

Si la belle rousse aime être apprêtée, elle n'a pas honte de son corps au naturel. Elle a d'ailleurs participé à un shooting pour l'édition mexicaine du magazine masculin GQ où elle a exigée de ne pas être photoshopée.

"J'ai spécifiquement demandé qu'on ne touche pas à cette photo. (...) A chaque fois que vous prenez un magazine il y a toujours des petites retouches. Parce que si les photos montrent mes cicatrices d'acné ou une ride dans mon front ou mes dents qui ne sont pas parfaitement blanches, les gens vont les regarder et dire +non elle n'est pas parfaite+ (...). Mais merde, je suis là pour vous dire que je ne suis pas parfaite. Je suis un être humain et je suis réelle", confiait-elle à ses fans. Bien que la revue ait accepté, Bella Thorne était tout de même (très) maquillée.