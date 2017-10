Bella Thorne se trémousse en porte-jarretelles et laisse entrevoir un téton sur Instagram (vidéo)

Bella Thorne a affolé la toile ce mardi 3 en se dévoilant en petite tenue sur Instagram. Topless, elle portait pour seul vêtement une culotte en dentelle noire, un porte-jarretelles et des gants fins. Son corps de rêve et notamment ses fesses ont fait succomber les internautes.

La courte vidéo où elle pose sensuellement est issue de son shooting pour l'édition mexicaine du magazine GQ. Elle avait déjà dévoilé un cliché d'elle totalement nue et "sans retouche" qui avait comblé ses fans. En moins d'une journée, la vidéo a été vue plus de deux millions de fois.

Cette fois-ci, la jolie rousse, visiblement très fière de sa couverture, a voulu montrer à quel point son déhanché était superbe. En bougeant légèrement ses fesses alors qu'elle se regardait dans un miroir, la jeune actrice a mis tout le monde d'accord.

@gq @gqmexico #bellathornegq Une publication partagée par BELLA (@bellathorne) le 2 Oct. 2017 à 12h50 PDT

Mais fait plus exceptionnel encore que cette plastique de rêve: à la fin du petit film, Bella Thorne se tourne légèrement et laisse échapper... un téton. Le réseau social qui a horreur de ses petits bouts de seins et refuse qu'ils soient visibles sur les photos et vidéos publiées a semble-t-il omis de censurer ceux de l'interprète de "CeCe" dans la série Shake It Up.

Très populaire sur les réseaux sociaux, la jeune femme de seulement 19 ans n'hésite pas à dévoiler tous les détails de sa vie privée. En plus de ses photos très sexy et dénudées, elle montre ses conquêtes sans tabou. La dernière en date: la YouTubeuse Tana Mongeau avec qui elle file le parfait amour depuis quelques semaines.