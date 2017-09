Clara Morgane au spa: vue plongeante et maillot de bain sexy, la belle dévoile un moment de détente au naturel (photo)

Clara Morgane s'offre un moment de détente et de bien être et tient à le faire savoir sur le réseau de diffusion de photis Instagram. La belle s'accorde en effet une escapade au spa et en profite pour nous donner un bel aperçu sur son élégant maillot et une plongée sur sa silhouette appréciable.

Un regard simple, pas de sourire ni de posture aguichante, mais une Clara Morgane au naturel au moment de pénétrer dans l'eau. Et des admirateurs qui ne se lassent pas de la complimenter sur son physique pour cette photo qui a recueilli presque 5.000 "J'aime" en une heure.

Après-midi #spa ... Thanks @leslodgessaintevictoire #aixenprovence #relax #swimsuit @ripcurl_europe #selfie #claramorgane Une publication partagée par Clara Morgane (@claramofficiel) le 28 Sept. 2017 à 7h22 PDT

D'après les indications données par Clara Morgane sur son cliché, ce petit moment au spa se déroule aux Lodges Sainte Victoire , un bel hôtel quatre étoiles dans la commune du Tholonet à deux pas d'Aix-en-Provence.

Une belle manière de rappeler aussi que l'ancienne hardeuse de 36 ans, reconvertie dans la chanson, l'animation et le mannequinat sait aussi se faire très sexy dans les situations les plus banales, bien loin des clichés particulièrement hot, mais très travaillés, de ses célèbres calendriers. Des activités artistiques qui ne l'empêchent pas non plus de compléter le business conséquent autour de sa notoriété (après une carrière d'actrice X d'une dizaine de films seulement) en publiant sur son compte Instagram des photos sponsorisées.

Mais dans son cliché du jour, pas de chichi ni de réclame, juste un petit plaisir pour ses fans. Ils apprécieront sans aucun doute!