Emily Ratajkowski bientôt de retour en lingerie ultra sexy pour "Love magazine" (vidéos)

Décembre est encore loin et pourtant la sexy Emily Ratajkowski y pense déjà. Pour ses fans, la belle brune a dévoilé jeudi 15 un avant goût du calendrier de l'avent de Love Magazine. Cette année encore, attendre Noël sera un plaisir.

Tous les ans, le média propose un calendrier de l'avent un peu particulier sur son site internet: les mannequins les plus sexy du moment posent et jouent dans des vidéos courtes. Chaque jour dévoile une nymphe différente. En 2016, c'est Bella Hadid qui avait ouvert les festivités. Vêtue de bodys colorés et très échancrés, elle faisait un cours d'aérobic très sexy.

It's EM RAT today on #loveadvent is sizzling @emrata wearing @coach by @hypewilliams @patmcgrathreal @ashleyjavierhair shot @pier59studios Une publication partagée par LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) le 8 Déc. 2016 à 0h32 PST

Emrata arrivait le huitième jour. La belle dansait de façon torride dans un bikini qui ne laissait que peu de place à l'imagination. Cette année, la vidéo de la brunette promet d'être encore une fois très hot.

COMING SOON! LOVE ADVENT 2017 @thelovemagazine @kegrand Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 14 Sept. 2017 à 11h41 PDT

Dans une publication Instagram, la belle a dévoilé la tenue qu'elle portera: une simple culotte taille haute et un soutien-gorge mettant en valeur sa poitrine généreuse. De son côté la rédactrice en chef du magazine a invité les fans à découvrir des brides de la vidéo d'Emily Ratajkowski.

Coming soon ..... Une publication partagée par Katie Eleanor Grand (@kegrand) le 14 Sept. 2017 à 12h09 PDT

Allongée sur de la nourriture, Emrata est allongée de façon lascive, le corps étendu et galbé. Rien ne rappelle l'hiver sauf... les mitaines en laine à ses mains.

Si Emrata participera à ce calendrier de l'avent, les fans peuvent être sûrs que Bella Hadid aussi. Le mannequin n'avait laissé personne indifférent mercredi 13 lorsqu'elle se déhanchait en portes-jarretelles dans un pneu pour Love Magazine.