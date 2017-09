Emily Ratajkowski se venge après une rupture (vidéo+photo)

Même en pleine rupture, la très sexy Emily Ratajkowski garde la tête haute. C'est en tout cas ce que le dernier spot publicitaire de la marque The Kooples a montré au internautes mercredi 13 sur Instagram.

Le mannequin très populaire a en effet collaboré avec la griffe pour une collection de sacs en cuir dont elle fait aussi la promotion. La jolie brune joue donc dans les différentes vidéos de la marque. L'une des dernières, publiée sur le compte Instagram de The Kooples, met en scène la jeune femme de 26 ans seule dans un appartement. En fond sonore, on entend une voix off masculine lui dire: "ce n'est pas ce que tu crois. (...) Ne me quitte pas, ça ne peut pas finir comme ça".

Une publication partagée par THE KOOPLES by @emrata (@thekooplesofficial) le 13 Sept. 2017 à 11h07 PDT

Mais la jolie brune, vêtue d'une chemise visiblement enfilée à la hâte, a bien l'intention de faire payer son faux pas à cet ancien amoureux. Après avoir déchiré leurs photos à deux, Emrata décide de jeter les affaires de son ex par la fenêtre avant de casser un bon nombre de disques vinyles.

Vraiment sans pitié, le mannequin brûle même la guitare de son ancien Jules malgré le papier qui était attaché dessus stipulant qu'elle ne devait pas y toucher. Après avoir cassé un vase et enfilé un pantalon, la belle se regarde vite dans un miroir puis, une bombe de peinture noire à la main, elle entreprend de tagguer les murs de l'appartement.

Sa vengeance terminée, Emily Ratajkowski s'en va en emportant bien sûr son sac rouge issu de sa collaboration avec The Kooples. Un plan large montre ensuite la bâtiment duquel elle vient de sortir et qu'elle na pas oublié de vandaliser: "je garde le sac", est-il écrit à la peinture noire. La vidéo a été publiée le jour du lancement de la collection, dont les produits sont disponibles sur le site de la marque.

NYFW/ NSFW Une publication partagée par Magid (@magidnation) le 12 Sept. 2017 à 18h17 PDT

Mais dans la vraie vie, Emrata est toujours folle de son amoureux Jeff Magid avec qui on l'a aperçue mercredi 14 à New York, à l'occasion de la Fashion Week. Les deux tourtereaux ont passé de longues semaines en Italie cet été et ont multiplié les gestes affectifs devant les objectifs. Leur histoire d'amour n'est décidément pas prête de s'arrêter.