Harry Styles en couple avec une jolie actrice française très populaire sur Instagram (photo)

Depuis le début de l'été, des rumeurs circulent sur la vie amoureuse d'Harry Styles, l'ancien membre des One Direction. Le beau gosse britannique aurait en effet trouvé chaussure à son pied. Sa petite amie présumée est jeune (quoi qu'un peu plus âgée que lui), blonde, jolie, mannequin, actrice et… Française! Il s'agit de la belle Camille Rowe, qui a dernièrement partagé le haut de l'affiche avec Guillaume Canet et Marion Cotillard dans Rock'n Roll.

La jeune femme de 27 ans, qui jouit d'une certaine popularité sur les réseaux sociaux (plus de 406.000 abonnés sur Instagram), a été aperçue aux côtés du chanteur de 23 ans à plusieurs reprises durant l'été. Et mercredi 20, elle était dans l'assistance quand son (possible) chéri était sur scène pour un concert à Los Angeles.

D'ailleurs, ils ont aussi été surpris dans les coulisses, et plusieurs témoins ont assuré au Daily Mail que Harry Styles semblait fou amoureux de Camille Rowe.

Les deux tourtereaux ont ensuite été photographiés par un fan dans un restaurant de la ville lundi 25. Harry portait le sac à main de madame, quand elle-même semblait avoir un peu froid et s'était blottie dans le gros pull de son nouveau petit ami.

Harry with Camille Rowe back in California-J pic.twitter.com/qopGQV7BtQ — 1D Updates (@WW1DUpdates) 25 septembre 2017

Les deux célébrités ne se sont jamais vraiment épanchées sur leur vie privée et, à l'heure qu'il est, ils n'ont rien officialisé. Pas de photo de couple sur les réseaux sociaux ni déclaration d'amour dans les médias. Ce n'est pas le genre de la maison. Avec sa dernière petite copine, Tess Ward (mannequin britannique), il ne s'est jamais, du moins volontairement, affiché dans les médias.