Iris Mittenaere ultra sexy en robe transparente pour l'élection de Miss Diva 2017 (photos)

Si c'est bientôt la fin de son règne, Iris Mittenaere compte bien en profiter jusqu'au bout. En voyage en Inde pour un concours de beauté, Miss Univers a à nouveau affolé la toile avec sa tenue ultra sexy mercredi 11.

Celle qui sera remplacée en novembre prochain compte bien profiter de ses dernières apparitions pour mettre les plus belles robes possible. Pour l'élection de Miss Diva 2017 en Inde, Iris Mittenaere avait revêtu une robe dorée un peu transparente et très décolletée. Sa poitrine voluptueuse n'a laissé personne indifférent sur Instagram tout comme sa taille moulée dans le vêtement ou encore ses jambes longues à n'en plus finir.

About yesterday night #sparkle #gold #missdiva2017 Dress @officialswapnilshinde Une publication partagée par Iris Mittenaere |Miss Universe (@irismittenaeremf) le 11 Oct. 2017 à 22h50 PDT

La belle a publié de nombreuses images de son voyage en Inde et toutes ont ravi les fans. Mercredi, elle assistait à l'élection de Miss Diva. Ce concours de beauté rassemble chaque année des dizaines de jeunes indiennes. Celle qui sera élue représentera la pays lors de la prochaine élection de Miss Univers. Cette fois-ci, c'est Shraddha Shashidhar qui a remporté le droit de participer à la prestigieuse compétition.

Positivity and being meticulous . Let's go Photogtapher - @theladyinbun Hair and makeup - @biancalouzado_79 @missindiaorg #missdiva2017 @benetton Une publication partagée par shraddha (@shraddha_96) le 28 Sept. 2017 à 19h56 PDT

L'élection de Miss Univers 2017 se tiendra à Las Vegas le 26 novembre prochain après seulement dix mois de règne pour la française Iris Mittenaere. Les fans ont protester contre cette "injustice" sans que le comité d'organisation ne fasse de geste. La reine de beauté, elle, a fait bonne figure en invitant ses fans à regarder la compétition. "Je suis super excitée", a-t-elle déclaré sur Instagram à l'annonce de la date de l'élection.