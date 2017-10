La marque de lingerie Agent Provocateur met en scène Daisy Lowe, "la Emily Ratajkowski britannique", dans deux clips ultra sexy (vidéos)

L'automne et l'hiver seront chaud pour la marque de lingerie Agent Provocateur. Des vidéos publiées sur YouTube vendredi 6 pour présenter la collection n'ont laissé personne indifférent tant Daisy Lowe et Solveig Mork Hansen semblent y prendre leur rôle d'égérie très à cœur.

En lingerie fine ultra sexy et très transparente, les deux mannequins se déhanchent et prennent des poses très sensuelles devant la caméra. Si les deux spots publicitaires sonttrès hot, voire explicites, ce n'est pas une première dans l'histoire de la marque. Comme son nom l'indique, la griffe a toujours voulu se donner cette image à la fois très coquine et luxueuse.

Fondée en 1994 par Joseph Corré, fils de la célèbre styliste Vivienne Westwood, la maison de lingerie a toujours eu une image très suggestive avant même la mode du "Porno chic", mis au goût du jour par Carine Roitfeld et Gucci au début des années 2000.

En plus des soutiens-gorge "classiques" et autres culottes, strings ou tanga, la marque propose depuis quelques années de nombreux accessoires démocratisés par les livres et les films de la série Cinquante nuance...

Leurs publicités ont même parfois été censurées. Le spot qui présentait la chanteuse Kylie Minogue en plein "rodéo" avait été interdit à la télévision britannique en 2008. L'artiste y mimait sans pudeur un acte sexuel.

Cette année c'est au tour de Daisy Lowe, la brune incendiaire surnommée "la Emily Ratajkowski britannique", de se lancer. Elle a déjà posé pour les magazines Playboy et Esquire et sait jouer de son charme.