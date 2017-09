La sexy Kim Glow ("Les Vacances des Anges") seins nus sur la plage avec trois copines pour un cliché ultra hot sur Instagram (photo)

Kim Glow, l'une des stars des Vacances des Anges 2, est souvent présentée comme un peu "excessive". Si elle a d'ailleurs marqué l'émission, c'est notamment pour avoir été mise à la porte de l'émission suite à une violente altercation avec une autre participante: Amélie Neten.

Kim s'est visiblement vite remise de cet échec et tient à le faire savoir. Elle a publié ce dimanche 24 un cliché sur Instagram la montrant sur la plage avec quelques copines prenant visiblement du bon temps entre filles, et pour fêter au passage le million de "followers" de son compte Instagram.

Car Kim et ses trois amies prennent la pose de façon particulièrement osée. Le quatuor est en effet aligné côte à côte les pieds dans l'eau face à l'objectif et s'affiche topless. Les bas de maillot, bien qu'existants, ne sont pas parmi les modèles les plus couvrants du marché.

Pour cacher ces seins que les réseaux sociaux ne sauraient toujours voir, c'est Kim qui s'y colle: la bimbo déploie l'une de ses jambes à hauteur de poitrine de ses trois amies sexy, cachant sa propre féminité de son bras. Et déroulant au passage le chiffre "1.000.000" marqué sur son mollet.

#thankyou #instagood #sexygirls #girls #summer #peaceandlove #happy #fun #smile Une publication partagée par KIM GLOW (@kim.glow.off) le 24 Sept. 2017 à 2h04 PDT

En cachant ses seins, Kim Glow –Sophie Laune de son vrai nom– empêche ainsi à ses fans de voir sa poitrine refaite il ya une dizaine d'années, sans doute pour améliorer son attrait en tant que gogo danseuse, son ancienne activité.

Elle est devenue une star du petit écran depuis 2013 et sa première apparition chez les Marseillais. Elle a participé depuis à plusieurs saisons de cette émission, apparaissant également dans le spin-off Les Ch'tis vs Les Marseillais. Elle a depuis été "transférée" de W9 à NRJ12 pour devenir "un ange" de la téléréalité.