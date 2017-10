"Les Marseillais": rabiboché avec Manon Marsault, Julien Tanti lui déclare sa flamme sur Instagram (photo)

"Je suis bien célibataire, alors arrêtez avec vos histoires s'il vous plaît. Manon et moi, ce n'est que de l'amitié". Julien Tanti, personnage emblématique de la téléréalité Les Marseillais, avait assuré sur Snapchat fin septembre ne plus être en couple avec Manon Marsault. Mais en deux semaines dans ce monde-là, celui des strass, des paillettes et des clashs, les choses changent visiblement beaucoup…

Le beau gosse à l'accent chantant a confirmé qu'il était à nouveau en couple avec Manon Marsault (qui n'est pas encore arrivée à l'antenne dans l'émission Les Marseillais vs le Reste du monde, en cours de diffusion sur W9) en publiant une photo d'eux deux sur Instagram, accompagnée d'une légende très romantique. "Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, nous nous aimons… Bonne soirée à tous", a-t-il ainsi écrit, avec un petit cœur, sans oublier de mentionner sa chérie.

Une publication partagée par Julien Tanti (@julientantiplein) le 10 Oct. 2017 à 10h15 PDT

En résumé, entre Julien et Manon, c'est toujours autant "je t'aime, moi non plus". Les nombreuses tromperies du jeune homme (dont beaucoup ont certainement dû être montées de toutes pièces pour le show de la téléréalité) avaient eu raison du couple. Mais elle lui avait pardonné à chaque fois. Et visiblement, le fait qu'il ait eu une relation à l'écran avec Maddy, dans Les Marseillais vs le Reste du monde 2 donc, ne l'a pas beaucoup gênée. Puisqu'à cette déclaration d'amour, la jeune femme a répondu: "Je t'aime mon petit chat".

Julien et Manon c'est donc à nouveau une affaire qui roule, jusqu'au prochain coup de la panne.