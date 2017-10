Loana de plus en plus mince, Lââm étonnée par sa transformation physique

Métamorphosée, Loana ne cesse de perdre des kilos. A l'occasion du quinzième anniversaire de l'association Laurette Fugain (qui lutte contre la leucémie) samedi 7 au Grand Palais à Paris, l'ancienne star de téléréalité a affiché une silhouette encore amincie, une transformation physique qu'a rapidement remarquée la chanteuse Lââm. Rapidement, la chanteuse, visiblement ravie de la revoir à cette occasion, lui a adressé un message de félicitation sur les réseaux sociaux.

"Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir Loana, elle était magnifique. Incroyable changement. Un grand bravo", a-t-elle posté dimanche 8 sur son compte Twitter. Et d'ajouter: "J'avoue franchement j'avais une mauvaise image des gens de la téléréalité mais en fait c'est juste des jeunes qui veulent s'en sortir. J'ai découvert des gens sympas qui ont souffert dans leur vie".

Un commentaire qui devrait remonter le moral de la principale intéressée. Car la jolie blonde surmonte actuellement une période difficile, en raison d'une nouvelle déception amoureuse. En effet, cela fait désormais quelques jours qu'elle n'est plus en couple avec Phil Storm. Elle a d'ailleurs fait la lumière sur toute cette histoire lors d'une interview accordée à France Dimanche.

"Lundi 18 septembre, j’ai reçu mon petit message du matin +Bonjour ma coquillette, passe une bonne journée, tu me manques, quand est-ce qu’on se voit?+ Tout ça accompagné de petits cœurs et d’une étoile filante" , a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "Et puis vers midi, nouveaux texto très étrange comme si quelqu’un avait écrit à sa place +Je doute de la véracité de tes sentiments. Je crains que tu n’aies utilisé notre couple pour servir ton image. J’ai besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Prend soin de toi+ J’étais abasourdie".

Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'elle est parvenue à le joindre par téléphone."Ces derniers temps, de graves problèmes familiaux l’ont plongé dans un profond désespoir et je n’ai peut-être pas mesuré à quel point il était fragile. Il m’a dit que, dans un moment pareil, il était encore plus compliqué d’être à mes côtés, scruté, insulté et même menacé", a-t-elle raconté précisant qu'un retour en arrière était impossible.

Mais l'icône de la téléréalité semble déjà aller mieux. Sur Instagram, elle a publié dimanche une petite vidéo d'elle où elle embrasse ses "followers".