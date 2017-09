Nabilla retrouve sa copine Ayem sur le plateau du "Mad Mag", elle fond en larmes (vidéo)

Elles ne s'étaient pas revues depuis très longtemps. Invitée sur le plateau du "Mad Mag" sur NRJ12, Nabilla Benattia a retrouvé sa copine Ayem Nour avec qui elle a été amie pendant plusieurs années avant de s'éloigner d'elle et de prendre un tout autre chemin. Une amitié marquée par des hauts et des bas mais qui a finalement su résister à toutes les tempêtes. "Ça me rappelle trop de bons souvenirs" a déclaré la chérie de Thomas Vergara avant de fondre en larmes en direct.

Face à ce trop plein d'émotions, Ayem s’est empressée de s'asseoir à côté d'elle et de lui faire un câlin, prouvant bien qu'elles ne se faisaient plus la guerre et qu'elles étaient réconciliées pour de bon. La présentatrice de l'émission a ensuite pris la parole: "On a été très copines, on a vécu une grande histoire toutes les deux et on ne s'est pas vues depuis longtemps", a-t-elle commencé par dire avant de s'adresser à Thomas. "Elle a eu beaucoup de mal à trouver l'amour et je pense que tu es le seul qui lui as fait trouver l'amour. Je te félicite pour ça. Je sais que ce n'est pas facile de la supporter au quotidien".

Pour rappel, les deux copines s'étaient rencontrées en 2011, peu de temps après la sortie d'Ayem Nour de Secret Story 5. Puis, après avoir fait les 400 coups ensemble, elles s'étaient disputées, devenant presque ennemies. "On ne va pas mentir, il y eu des problèmes entre nous. Mais c'est comme ça quand on s'aime, souvent il y a des petits soucis", a-t-elle confié, non sans émotion.

Nabilla Benattia et Thomas Vergara étaient présents sur le plateau du Mad Mag pour faire la promotion de leur émission dont le tournage a eu lieu en Australie. Avec leurs proches, les deux tourtereaux ont traversé le pays en mode "roots", sac sur le dos. Des aventures à suivre actuellement sur NRJ12.