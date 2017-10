Natalie Zettel: découvrez la cousine sexy des sœurs Kardashian qui pourrait faire de l'ombre à Kendall et Kylie Jenner (photos)

Dans la famille Kardashian, il y a la mère, le frère, les sœurs, les petits-enfants mais aussi les cousins et cousines. Si on ne sait pas grand-chose de cette partie de l'arbre généalogique de la célèbre famille, une jeune femme a décidé de sortir de l'ombre pour tenter d'en faire (un peu) à ses cousines. Elle s'appelle Natalie Zeten, a 19 ans et n'est autre que la nièce de Kris Jenner, puisque fille de Karen Houghton, sœur cadette de la matrone du clan Kardashian-Jenner.

Tout juste sortie du lycée et diplômée, en juin 2016, Natalie a choisi de suivre la même voie que ses cousines Kim Kardashian et Kendall Jenner en se lançant dans le mannequinat, et en commençant à alimenter son compte Instagram avec des photos sexy mais aussi des clichés professionnels.

Elle a notamment été vue au printemps arborant un maillot de bain de la collection de sa cousine Kendall Jenner.

D'ailleurs, en parlant de Kendall, c'est avec elle qu'elle a le plus de ressemblance. Car sinon, physiquement, tout en étant sublime, elle n'a pas les traits de Kim, Kourtney et Khloe, et ressemblerait plus à l'actrice Megan Fox qu'aux membres de sa famille. Famille dont elle est au passage très proche. Elle le confiait d'ailleurs en 2013, alors qu'elle avait tout juste 15 ans, au site people Star.

"J'aime ma famille. Je les connais depuis que je suis toute jeune. Je suis plus proche de Kendall et Kylie parce que nous avons presque le même âge. Ce n'est pas bizarre pour moi d'avoir une famille étendue aussi connue parce que je les connaissais bien avant la célébrité", avait-elle ainsi déclaré.

Malgré cette unité familiale, la jolie jeune femme n'a pour l'instant fait aucune apparition dans la téléréalité L'incroyable famille Kardashian. Ce qui ne saurait tarder si sa popularité (elle a aujourd'hui un peu plus de 20.000 abonnés sur Instagram) grandit aussi vite que celles de ses cousines.