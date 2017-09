Plan à trois et photo nue: Bella Thorne dévoile tout à ses fans (photo+vidéo)

A seulement 19 ans, Bella Thorne fait des ravages sur les réseaux sociaux et rares sont les jours où elle ne fait pas parler d'elle. Cette semaine encore, la rousse ultra sexy a fait des étincelles puisqu'après avoir publié une photo d'elle sans tee-shirt mercredi 28, la jeune femme s'est dévoilée nue jeudi 29.

Pour le magazine GQ, l'actrice était en tenue d'ève. Assise sur un petit siège, elle ne cachait pas grand chose de son corps de rêve. Et la jeune femme a bien précisé que toutes les photos du shooting n'avaient pas été retouchées.

Une publication partagée par BELLA (@bellathorne) le 28 Sept. 2017 à 12h51 PDT

"J'ai spécifiquement demandé qu'on ne touche pas à cette photo. (...) A chaque fois que vous prenez un magazine il y a toujours des petites retouches. Parce que si les photos montrent mes cicatrices d'acné ou une ride dans mon front ou mes dents qui ne sont pas parfaitement blanches, les gens vont les regarder et dire +non elle n'est pas parfaite+ (...). Mais merde, je suis là pour vous dire que je ne suis pas parfaite. je suis un être humain et je suis réelle", a-t-elle écrit en légende du cliché pour l'édition mexicaine du magazine.

Behind the scenes of my gq cover pic.twitter.com/gjZaNmvTuP — bella thorne (@bellathorne) 28 septembre 2017

Mais s'il est vrai qu'elle a de grosses traces d'acné sur le visage, elles ne sont pas visibles sur la photographie tellement l'actrice est maquillée. Sa pose ultra sexy a tout de même eu un franc succès.

you didn't seem upset when we talked 30 min ago about having a threesome lol https://t.co/UxRDqGIRmV — bella thorne (@bellathorne) 28 septembre 2017

Ce jour-là, elle s'est aussi livrée à un tacle bien senti à l'encontre de son ex, le chanteur Blackbear. Celui-ci évoquait sur Twitter la toute nouvelle relation de Bella Thorne avec la youtubeuse Tana Mongeau. La rousse incendiaire lui a alors répondu "tu n'avais pas l'air si en colère lorsque nous parlions de faire un plan à trois il y a trente minutes". Le malheureux a alors supprimé son message et celui de son ancienne copine est toujours visible et a été partagé plus de 17.000 fois.