Pour son anniversaire, Bella Hadid dévoile un clip ultra sexy (vidéo+photos)

Enfin majeure! Bella Hadid qui est souvent présentée comme l'une des femme les plus sexy du monde peut enfin jouir de tout ses droits au Etats-Unis. Le mannequin a en effet eu 21 ans lundi 9 et n'a pas voulu que ses fans l'oublient.

Elle n'a pas hésité à publier une vidéo ultra sexy sur son compte Instagram. "Je suis née il y a 21 ans", a-t-elle précisé dans la légende. Et en effet avec ses poses sexy sur une moto ou en maillot de bain, difficile de l'imaginer enfant il y a encore si peu de temps.

En une demie journée, plus d'un million de personnes ont visionné la vidéo et des milliers d'entre elles ont souhaité un joyeux anniversaire à la brune sulfureuse. Beaucoup de ses proches ont aussi tenu à envoyer message à son attention.

I was born 21 years ago Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 9 Oct. 2017 à 14h13 PDT

C'est le cas de Gigi, sa grande sœur et "meilleure amie" qui s'est livrée à une déclaration d'amour. "Joyeux anniversaire à ma sœur angélique Bella Hadid!!! Il n'y a pas de mots pour dire combien je t'aime. Tu sais que j'ai essayé de te protéger du monde depuis le premier jour, et 21 ans plus tard tu m'inspires plus que tu ne le sauras jamais. Tu as toujours marché à ta propre cadence et tu me rends tellement fière. Tu es aimante, gentille, motivée, persévérante et toujours cool. Tu as le pouvoir de sympathiser avec tout le monde et de les aimer toujours, tu fais tellement d'heureux en agissant ainsi! Tellement hâte de célébrer ça ce soir, tchin à toi Bella", a écrit le mannequin blond.

Les deux soeurs se sont en effet retrouvées le soir même avec leur parents puis lors d'une fête entre copines.