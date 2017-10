Prostitution dans la téléréalité: nouvelles réactions de candidates, Jeremstar révèle que l'escorting touche aussi les hommes

Depuis que le blogueur people Jeremstar a levé le voile sur la prostitution dans la téléréalité, avec son reportage dans les Terriens du Dimanche le 24 septembre, les réactions de candidats et candidates se font chaque jour plus nombreuses. Certaines, comme Julie Ricci et Manon Marsault, soupçonnées de s'adonner à de telles pratiques, sont obligées de se défendre et nier leur implication. D'autres, comme Adixia (Les Marseillais) ou Aurélie Preston (Les Anges), ont reconnu que le phénomène existait bel et bien, qu'elles connaissaient "des filles qui (faisaient) ça", mais que elles-mêmes "ne (feront) jamais ça".

Même Loana s'est sentie obligée de réagir. L'ancienne candidate de Loft Story, pionnière dans le genre, a assuré "n'avoir jamais entendu parler de ça", a-t-elle dit à Télé-Loisirs. "Je n'ai jamais été approchée pour une histoire d'escorting ou de prostitution".

De son côté, Jeremstar -qui court tous les médias depuis qu'il a sorti cette information (qui est clairement un énorme buzz)- en a rajouté une couche mercredi 4 avec un témoignage plus étayé dans les colonnes de VSD. Outre les pratiques sexuelles uro-scatophiles de certains (fortement rémunérées), il a expliqué que même les hommes pratiquaient parfois "l'escorting", mais "beaucoup moins" que les femmes.

"Quelques candidats, par exemple, de +La Belle et ses Princes presque charmants+ auraient été escort d’hommes riches. Ils partageaient leur quotidien et les accompagnaient sur des événements people, jet set et sportifs", a ainsi déclaré le blogueur excentrique.

Mais hors de question pour lui de balancer des noms. "Je ne vais pas me ramasser des procès pour satisfaire le voyeurisme et la curiosité des gens".