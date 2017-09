Kendall Jenner et Bella Hadid oublient leur culotte pour Alexander Wang (photos)

Kendall Jenner et Bella Hadid on tout donné lors du défilé de la marque Alexander Wang samedi 9, à tel point que les deux jolies brunes en ont oublié leur culotte. Le show se déroulait dans le quartier de Harlem à New York, des photos prises après et publiées sur Instagram montrent les deux copines dans un cinéma abandonné, assises les jambes écartées.

Kendall et Bella font vraiment tout pour les marques qu'elles représentent, même poser dans le plus simple appareil. Respectivement âgées de 21 et 20 ans, les deux mannequins apparaissaient vêtues de noir, cachant leur sexe avec des plis de leurs courtes robes.

me and bells for @alexanderwangny #WANGF17 #NOAFTERPARTY #WANGSQUAD Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 14 Sept. 2017 à 12h20 PDT

Les yeux bleus de Bella Hadid étaient hypnotiques tandis que la grande sœur de Kylie Jenner avait le coude négligemment posé sur sa jambe pour soutenir sa tête. Les deux jeunes femmes étaient sans conteste les stars du défilé et tous les regards étaient braqués sur elles.

ALEXANDER WANG fall 2017 campaign BY THE LEGEND JUERGEN TELLER Une publication partagée par Bella Hadid (@bellahadid) le 14 Sept. 2017 à 14h44 PDT

La Fashion Week de New York a été l'occasion pour elles de prouver au monde, encore une fois, qu'elles faisaient partie des mannequins les plus en vogue du moment. Aucun défilé de grande griffe ne s'est déroulé sans l'une des deux.

Lors de la soirée Harper's Bazaar Icons, Kendall Jenner était d'ailleurs la "reine du bal". Entourée de toute sa famille, la jolie brune a reçu le prestigieux prix de mannequin de la décennie, preuve que la jeune femme est devenue l'un des visages incontournables de la mode.

thank you! thank you! Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 8 Sept. 2017 à 17h50 PDT

La demi-sœur de Kim Kardashian n'a pas tardé à remercier le public sur son compte Instagram en postant le soir même, dimanche 10, une photo d'elle en robe de soirée allongée sur son lit.

Et sa meilleure amie Bella Hadid n'a rien à lui envier: la jeune femme a battu un record au mois de septembre, et pas n'importe lequel. La petite sœur de Gigi Hadid est devenue le mannequin à avoir posé pour le plus d'éditions nationales du magazine Vogue en un mois. Pas moins de cinq rédactions du mensuel l'ont sollicitée.