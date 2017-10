Topless, Lily-Rose Depp rend hommage à sa maman Vanessa Paradis de façon très sexy (photos)

Lily-Rose Depp a de nouveau publié une photo très sexy sur son compte Instagram mardi 10. Topless, elle était assise sur une table et cachait ses seins avec ses mains. Son regard charbonneux fixait l'objectif et n'a laissé personne indifférent.

Déjà icone de la mode à seulement 18 ans, le mannequin posait pour le semestriel CR Fashion Book de la papesse de la mode Carine Roitfeld. Lily-Rose Depp avait déjà publié une image de ce shooting où elle était de dos cette fois-ci.

Love u mommy @crfashionbook @stevenkleinstudio @carineroitfeld @benperreira Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 10 Oct. 2017 à 3h46 PDT

Là, la photo en noir et blanc ne la mettait pas seule en scène. Un assistant coiffeur lui ajustait une mèche avec un peigne. Mais la photo n'était pas juste un cliché provocateur ou sexy.

@crfashionbook outtake @carineroitfeld @stevenkleinstudio Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 10 Sept. 2017 à 9h59 PDT

Car c'est surtout à sa mère que le jeune mannequin voulait rendre hommage grâce aux nombreuses images de Vanessa Paradis à son âge accrochées un peu partout autour d'elle. Les fans ont d'ailleurs trouvé sa légende, "je t'aime maman", très mignonne et n'ont pas manqué de le lui dire.

"Tu ressembles tellement à ta mère", "comme Vanessa à ton âge"... certains se demandaient même si la jeune femme qui posait n'était pas Vanessa Paradis. Il faut dire que la mère et la fille, qui sont d'ailleurs très proches, cultivent leur ressemblance et posent souvent ensemble. Le jeune mannequin est certainement la première fan de l'interprète de Divine Idylle et sur les réseaux sociaux ou dans les interviews, elle ne cesse de louer la beauté de sa mère et de confier son amour pour elle.

Du côté de la chanteuse, elle est elle aussi très fière de sa fille. Pourtant, au début de la carrière de Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis avait peur que le monde du mannequinat ne la change.