Une star de téléréalité veut dévoiler son opération de "rajeunissement vaginal" en direct (photo)

Farrah Abraham est connue depuis 2009 aux Etats-Unis pour son passage dans la téléréalité Teen mom, mettant en scène des adolescentes déjà mères ou enceintes. Cette jeune femme de 26 ans, connue pour ses sextapes et son addiction à la chirurgie esthétique, va encore défrayer la chronique mercredi 13.

A la fin du mois d'août, la starlette dévoilait à ses fans Instagram qu'elle s'était rendue dans un centre médical de Los Angeles, sur la côte ouest des Etats-Unis, pour y réaliser un "rajeunissement vaginal". Un procédé à base de laser pour resserrer les paroi du vagin sans intervention chirurgicale. Une intervention "magique" de trente minutes qui, selon l'infirmière qui accompagnait Farrah Abraham, permettrait d'avoir "de nouveau seize ans".

Today at BHRCLA Teen Mom @farrah__abraham rejuvenating her lady parts! #vaginalrejuvenation #femme360 #teenmom Une publication partagée par Beverly Hills Rejuvenation (@beverlyhillsrejuvenationcenter) le 26 Août 2017 à 12h47 PDT

Partout dans le monde, les fans sont habitués à ce genre d'interventions esthétiques. Ils sont pourtant moins coutumiers du fait que leur idole leur montre chaque détails de leur anatomie, et c'est pourtant ce que l'ancienne "teen mom" s'apprête à faire. En partenariat avec un site de webcams coquines, CamSoda, elle va dévoiler en direct le résultat et donc son anatomie intime selon le site TMZ.

Les célébrités issues d'émissions de téléréalité n'hésitent pas à aller de plus en plus loin et pas seulement Outre-Atlantique. Par exemple, le bloggueur Jeremstar, spécialisé dans ce genre de programmes en France, n'a pas hésité à filmer, avec leur accord, les opérations de chirurgie esthétique de certaines personnalités. La dernière en date: Sacha issu de Secret Story 8 a subi une pénoplastie et une liposuccion.