Carnaval de Rio: la copine de Neymar très sexy danse en jupe moulante et transparente (VIDEO)

Bruna Marquezine est une jeune actrice brésilienne âgée de 21 ans mais aussi la petite-amie du célèbre footballeur Neymar. Très populaire au Brésil, elle est suivie par plus de 19 millions de personnes sur le réseau social Instagram, soit plus que la bombe Emily Ratajkowski.

Le pays l'a découverte dans une telenovela intitulée Em Familia, un feuilleton très apprécié dans le pays.

Elle n'a pas manqué la grande fête qui se déroule en ce moment à Rio et la foule du carnaval a pu la voir se déhancher sur les airs de samba endiablés.

Plusieurs vidéos ont été prises et publiées sur Internet, on voit la jeune femme très sexy, vêtue d'un body blanc et d'une jupe courte, moulante et surtout transparente, en train de se déhancher sans complexe et montrant son fessier aux caméras.

La jeune femme et le footballeur sont à nouveau ensemble depuis quelques mois après de longues semaines de séparation. Très discrets, ils ne révèlent que peut de chose sur leur relation.

Pourtant beaucoup de rumeurs circulent circulent sur un hypothétique mariage. Neymar serait alors le troisième joueur du FC Barcelone à se marier dans l'année. En effet Lionel Messi aurait demandé la main d'Antonella Roccuzzo et Gerard Piqué celle de la célèbre chanteuse Shakira.

Neymar avait déjà voulu demander sa belle en mariage: en 2014 il espérait une victoire du Brésil à la coupe du monde de football pour faire sa demande.

Malheureusement le Brésil avait fait une décevante contre-performance.

(Voir ci-dessous la vidéo du twerk endiablé de Bruna Marquezine)