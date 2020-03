Coronavirus: au bout de combien de jours saurai-je si je suis contaminé ?

Plus on avance dans l’épidémie du Covid-19, plus on doute sur l’activité de ce coronavirus. Mais sur sa période d’incubation, on a quelques certitudes. Alors au bout de combien de temps de confinement, saurais si je suis passé entre les «gouttes »?

Au 12 ème jour à l’arrêt pour 37 millions de français, les interactions ont été réduites de manière significative à ce qu’il y a de plus vital. Les sorties des français sont contrôlées avec sérieux et sévérité. Cependant le pic de la pandémie n’a pas été encore atteind puisque les chiffres continuent à augmenter et les hôpitaux parisiens en particulier se remplissent très rapidement et sans oublier l'Alsace.

Aujourd’hui, les experts estiment que la période d’incubation est de 5 à 10 jours. Si au 12eme jour du confinement, on n'a ressenti aucun des symptômes, cela ne veut pas dire que l'on ne sera pas malade. Car, il y a 2 cas possibles:

Cas 1: vous n’avez pas été contaminé car le virus ne vous a pas été transmis. Cela peut être expliqué par la baisse des interactions dues au confinement. Attention, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas être contaminé ou malade. Il est donc préférable de redoubler de précautions (gestes barrières, minimum d’interaction). En général le porteur du virus contamine jusqu’à 5 personnes (estimation des médecins). Il faut donc redoubler de prudence dans votre lieu de confinement car chaque sortie d’un des membres l’expose aux autres.

Cas 2: un des membres de votre confinement a été contaminé mais avec des symptômes légers. Il se peut donc que tous les membres du confinement aient été contaminés d'un seul coup ou graduellement et si aucun n’a eu de réaction sévère, vous avez une chance d’être «passé au travers des gouttes». Mais la vigilance est quand même de mise car le virus n’a pas encore de vaccin ou de médicament miracle et on ne sait pas exactement si un malade est immunisé ou non par la suite. Donc, on pourrait ré-avoir le virus. Ceci est à l’étude en Chine.