Plus sexy que jamais, Kristen Stewart pose à moitié nue pour "V Magazine" (PHOTOS)

Il est loin le temps où Kristen Stewart jouait la sage et jolie Bella dans Twilight aux côtés de son ex-petit ami Robert Pattinson. Désormais en couple avec Stella Maxwell, une belle mannequin de Victoria's Secret, la jeune femme est plus libérée que jamais. Elle a d'ailleurs accepté de poser devant l'objectif de Mario Testino pour le prochain numéro de V Magazine, comme l'a confirmé le magazine de mode américain mercredi 1er sur son site web.

L'actrice américaine de 26 ans s'y dévoile (quasiment) toute entière dans plusieurs photos très sexy où l'on aperçoit en partie sa poitrine. Sur l'un des clichés, en noir et blanc (le seul dans un shooting photo très coloré et moderne), elle expose aussi ses fesses, seulement vêtue d'un string, de collants transparents et de talons aiguilles.

Si Kristen Stewart a accepté de se dévoiler ainsi, c'est aussi pour poursuivre un but qu'elle s'était fixée en tournant dans Personal Shopper (son dernier film sorti fin 2016): dénoncer la société actuelle, trop connectée, où les gens ne se parlent plus en vrai et ne se voient plus tels qu'ils sont. "Quand tu parles à quelqu'un au téléphone, tu as un échange vrai, compréhensible. Mais quand tu lui envoies un sms, tu parles essentiellement avec toi-même et avec la représentation d'une ombre… (…) C'est une nouvelle forme de communication" a-t-elle confié à V Magazine. Avant d'ajouter: "Tu deviens accro à ça… Toutes les sept minutes, et tu perds tellement de temps à faire ces choses superficielles… Tout ça nous a vraiment changé". Un petit coup de blues, ras-le-bol de la société de consommation d'aujourd'hui, qu'elle a vite soigné avec ce shooting où elle montre qui elle est vraiment, dans un univers très coloré.