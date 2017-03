Cisjordanie: Banksy ouvre un hôtel à l'ombre du mur de sécurité construit par les Israéliens (PHOTOS)

L'artiste de rue britannique Banksy a révélé ce vendredi 3 à Bethléem sa nouvelle création dans les Territoires palestiniens, un hôtel jouxtant le très controversé mur de sécurité construit par Israël, a révélé le journal britannique The Guardian.

Le bâtiment s'appelle Hotel Walled-Off. "Walled-Off" joue sur le nom d'une chaîne d'hôtels de luxe et "walled off", "coupé par le mur" en anglais. "La pire vue du monde", a expliqué Banksy à une journaliste du Guardian pour décrire le mur de séparation obstruant les fenêtres de cet hôtel.

La chaîne américaine Channel 4 News précise que l'hôtel compte neuf chambres, une suite, un bar à thème, ainsi que des expositions interactives. Des douzaines d'œuvres de l'artiste viennent décorer l'ensemble, conçu pour ressembler "à un club de gentlemen britanniques de l'époque coloniale" précise le site. L'hôtel n'est pas seulement une œuvre d'art, les chambres ont vocation à être louées très prochainement.

L'objectif de cette clôture que d'aucuns qualifie de "Mur de la honte" serait de protéger la population israélienne en empêchant physiquement toute "intrusion de terroristes palestiniens" sur le territoire israélien. La Cour internationale de justice a jugé le 9 juillet 2004 illégale la construction du mur et exigé son démantèlement, refusé par l'État hébreu.

En 2015, Banksy était entré secrètement dans la bande de Gaza pour peindre trois œuvres sur les murs du territoire dévasté l'année précédente par un conflit de près de deux mois entre le Hamas et l'armée israélienne. Près de 2.000 civils palestiniens et six israéliens avaient été tués pendant les combats.

"The worst view in the world" Banksy says of the view from his new hotel in Bethlehem pic.twitter.com/FQFQFWvCBJ — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 3 mars 2017

#banksy #Jesus with a laser target on his forehead? Next to drones and cameras #C4News The Walled Off Hotel's most provocative image? pic.twitter.com/fyRJBvyzNT — Krishnan Guru-Murthy (@krishgm) 3 mars 2017

Presidential suite bed with barbed wire heart at #banksy new barrier wall hotel pic.twitter.com/enOG7fJ8r1 — Emma Graham-Harrison (@_EmmaGH) 3 mars 2017