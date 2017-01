Europe: le premier musée sous-marin vient d'ouvrir ses portes (VIDEO)

C'est du jamais-vu. Pour la première fois en Europe, un musée sous-marin vient d'ouvrir ses portes au public. Situé aux abords de l’île espagnole de Lanzarote, dans l’archipel des Canaries, ce nouveau lieu culturel, inauguré mardi 10, propose à ses visiteurs de découvrir quelque 300 œuvres aquatiques de l'artiste britannique Jason deCaires Taylor. Au total, il aura fallu près de trois ans pour toutes les installer dans les profondeurs marines, à dix mètres de fond.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste réalise un tel projet. Son premier musée sous-marin a vu le jour en 2006 sur l'île caribéenne de la Grenade tandis que le deuxième a ouvert ses portes en 2009, au large de Cancun au Mexique. Au-delà de la beauté artistique de ses œuvres, l'objectif de ces installations est essentiellement écologique. Concrètement, ses créations constituent des refuges pour la faune et la flore aquatique. Comme il est possible de le voir dans la vidéo (à regarder ci-dessous), coraux, poissons et algues ont depuis investi les sculptures. L'artiste britannique souhaite ainsi, grâce à ses "récifs artificiels" conçus par des matériaux non polluants, préserver la biodiversité sous-marine.

De plus, il a également moulé les corps et les visages de ses statues sur les habitants de l’île de Lanzarote pour sensibiliser les populations locales à cette cause et les encourager à préserver leur patrimoine. "J’espère que le Museo Atlántico de Lanzarote sera un passage vers un monde différent et amènera le public à mieux comprendre notre environnement marin et ô combien nous dépendons de lui", a déclaré l’artiste lors de l’inauguration.

Et pour celles et ceux qui se posent la question, les visiteurs doivent s'équiper de masques et tubas pour découvrir ces merveilles sous-marines.

(Voir ci-dessous la vidéo de présentation du musée):