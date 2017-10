Fashion Week de Paris: Balenciaga dévoile des Crocs à plateforme (photos)

Le défilé Balenciaga de dimanche 1er octobre a fait des vagues dans le petite monde de la mode, et bien au-delà. A l'occasion de la Fashion Week de Paris, la marque de luxe a présenté sa collection printemps-été 2018 et celle-ci n'a laissé personne indifférent.

La griffe s'est en effet inspiré des Crocs pour imaginer des grosses chaussures en plastiques qui ont été les reines du défilé. D'autant que Balenciaga avait pris soin de rajouter des plateformes de dix centimètres et d'agrémenter ses souliers si particuliers de pins amovibles.

Quelqu'un pour nous expliquer à quel moment ça "a merdé" chez @BALENCIAGA ? Sérieusement ? #LeRidiculeNeTuePas mais quand même #balenciaga pic.twitter.com/OE2PhA2WU9 — Maud Garnier (@garniermaud) 2 octobre 2017

Les internautes ont vivement réagi à cette nouvelle tendance: les Crocs sont belles et bien un sujet très clivant chez les "fashionistas". Alors que certains internautes se réjouissaient de "l'audace" et du "style" de ces chaussures repensées, d'autres avaient un peu plus de mal à s'y faire.

"L'ultime chaussure moche et confortable (c'est-à-dire les crocs...) reçoit maintenant une amélioration fashion offerte par Balenciaga... (...) Un chic de mauvais goût je devrais dire...", s'est exprimé un internaute. Un autre a préféré faire référence au créateur de la marque: "il se retournerait dans sa tombe s'il savait que son nom était plaqué sur ces choses immondes".

Du côté de la marque, l'interprétation est beaucoup plus "classe". Le designer Bemna Gvasalia expliquait lundi 2 à Vogue que les chaussures, appelées Foam, étaient "très innovantes". "C'est léger, moulé en une seule pièce avec de la mousse, et pour moi, ces techniques et le travail de ce matériel sont très Balenciaga".