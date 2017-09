La "Calypso" du commandant Cousteau victime d’un incendie pendant sa restauration en Turquie

La rénovation de la Calypso, le célèbre navire du commandant Cousteau est décidément un chemin de croix. Alors qu’il a enfin pu être mis en travaux à Istanbul 20 ans après son naufrage, il a été endommagé par un incendie mardi 12, a révélé jeudi 14 la Fondation Cousteau, son propriétaire.

"Aucune perte humaine n’est à déplorer et l’étendue des dommages est en cours d’évaluation. Toutefois, il apparaît que les éléments historiques du navire sont intacts, ce sont certaines des nouvelles parties en bois du navire qui ont été affectées", a-t-elle fait savoir.

Un revers qui intervient "à un moment crucial de la restauration, alors que la partie en bois de la coque venait d’être terminée, après des mois de travaux passionnés et méticuleux effectués par les charpentiers", mais qui ne "remet pas en question le processus de réparation de ce symbole mondial de la protection de l’environnement". La rénovation ne devrait donc être que retardée pour un temps encore indéterminé. Les travaux ne pourront en effet reprendre que lorsque les enquêteurs turcs le permettront.

Presque aussi célèbre que son capitaine Jacques-Yves Cousteau, l'ancien dragueur de mine reconverti en navire océanographique est resté quasi à l'abandon depuis un naufrage en 1996 (un an avant la mort du commandant Cousteau) à Singapour. Sa restauration était prévue depuis 2007, mais un désaccord sur le montant des réparations entre l'Equipe Cousteau et le chantier naval avait entraîné une longue interruption des travaux. En 2014, la justice avait ordonné à l'association de payer les réparations et de déménager la Calypso.

Ce n’est que grâce au mécénat que la Fondation Cousteau a pu envoyer au printemps 2016 la Calypso se refaire une beauté en Turquie.