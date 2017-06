La dépouille de Salvador Dali va être exhumée pour réaliser un test de paternité

La justice espagnole a pris la décision ce lundi 26: le corps de Salvador Dali sera bel et bien exhumé de la crypte où il repose. Et il sera bien pratiqué sur la dépouille un test de paternité pour savoir si oui ou non le peintre est bien le père de Maria-Pilar Abel.

Cette dernière, une Catalane âgée aujourd'hui de 60 ans, annonce en effet que l'artiste mort en 1989 est son père biologique. Elle a entamé en 2016 une procédure de reconnaissance en paternité et un an après, la justice a décidé de trancher en prenant la décision de réaliser les tests nécessaires sur la dépouille. Maria-Pilar Abel possédait déjà des éléments ADN qu'elle avait récupérés sur le masque mortuaire de son père présumé: un poil de sa la célèbre moustache de l'artiste et un fragment de peau. Des premiers tests ont déjà été effectués. Leurs résultats ont poussé les autorités locales à aller plus loin dans les investigations.

Maria-Pilar Abel assure être la fille qu'aurait eu Salvador Dali d'une aventure amoureuse avec une employée de maison d'une famille de Cadaques (nord-est de l'Espagne) dont était proche l'artiste. Elle explique que sa mère ne lui a jamais caché qui était son père mais que les aléas de la vie l'avaient empêché jusque-là de faire reconnaître cette filiation.

Si les tests prouvent définitivement que Maria-Pilar Abel est bien la fille naturelle du maître du surréalisme, elle pourrait prétendre à une partie de l'héritage et des droits d'auteur de Dali, géré pour le moment par la fondation Gala-Salvador Dalí.