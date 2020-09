Les journées européennes du patrimoine, une édition 2020 à l’heure du Covid-19

Le week-end prochain, la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine se tiendra dans des conditions particulières.

C’est en 1984, que le Ministre de la Culture, M Jack Lang, organisa la première « Journée Portes Ouvertes dans les Monuments Historiques ». Les Français s’approprièrent rapidement cette manifestation, qui les invitait à se réapproprier leur patrimoine. Au fil des années, ce rendez-vous annuel entre les citoyens et les vestiges de leur passé évolua, passant d’une à deux journées puis dépassant les frontières de l’Hexagone.

Depuis 1991, ce 3ème week-end de septembre a changé d’appellation en devenant « Journées européennes du Patrimoine », rassemblant plus de 50 pays.

L’Education, thème de cette édition 2020 si particulière

Le 19 et 20 septembre prochain, cette 37ème édition sera placée sous le thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ». Et la veille du lancement officiel, l’opération « Levez les yeux ! » sera organisée pour la seconde année consécutive, afin d’inviter les scolaires, de la maternelle au lycée, à découvrir ce patrimoine sous toutes ses formes.

Les Français seront-ils au rendez-vous de cette édition 2020 ? Ils étaient plus de 12 millions lors des précédentes éditions. Les règles sanitaires seront strictement respectées durant ces deux journées patrimoniales, et le programme de la manifestation favorise les visites en petits groupes et la distanciation.

D’un autre côté, en privilégiant des vacances dans l’Hexagone, les Français ont (re)découvert leur patrimoine de proximité au cours de cet été 2020, et ces Journées du Patrimoine sont l’occasion de prolonger cette redécouverte, même s’il faudra se déplacer masqué. Mais avec plus de 44.000 monuments historiques, la France ne manque pas d’atouts, pour que l’édition 2020 connaisse encore un joli succès populaire.