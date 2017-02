Marcel Proust: sa possible apparition dans un film amateur en 1904 émeut les historiens (VIDEO)

L'image est en noir et blanc, il n'y a pas de son et la durée du film est courte. Mais les éléments présents semblent suffisants pour assurer une chose selon Jean-Pierre Sirois-Trahan, un Québécois professeur universitaire passionné d'histoire: le célèbre écrivain français Marcel Proust apparaît dans un film amateur d'un mariage d'aristocrates datant de 1904.

Sur la vidéo, on aperçoit les mariés -Armand de Guiche et Eleine Greffulhe- descendre les marches devant les invités tous vêtus d'un haut-de-forme et d'une jaquette et un autre homme passe rapidement sur le côté, lui coiffé d'un chapeau melon et portant un pardessus gris perle. Manière peu commune de s'habiller pour une soirée mondaine au tout début du XXe siècle. "La forme du visage, cette manière approximative de s'habiller: tout cela lui correspond, et l'identification me paraît tout à fait probante. Je trouve cette découverte très émouvante" a confié Jean-Yves Tadié, spécialiste de Proust, à L'Obs.

La ressemblance physique, de sa moustache caractéristique à la forme de son visage, a tout de suite ému Jean-Pierre Sirois-Trahan qui, de plus, avait la preuve de la présence de Proust à ce mariage. Il y était d'ailleurs allé seul, et c'est bien seul que cet homme, pas habillé comme les autres, descend les marches à la hâte. "Jusqu’à maintenant, on ne connaissait aucun film avec Marcel Proust, seulement des photographies", rappelle M. Sirois-Trahan dans la Revue d’études proustiennes. Seul élément qui force à rester dans le doute: l'absence de son et de sa voix qui permettrait d'officiellement authentifier ces images.

Mais cette découverte n'en est en réalité pas vraiment une car avant Jean-Pierre Sirois-Trahan, une historienne française avait écrit sur le sujet, attirant l'attention des amateurs de Proust sur ce film de 1904. Laure Hillerin a en effet expliqué, en 2014, dans son ouvrage La comtesse Greffulhe, l’ombre des Guermantes (épouse d'Armand de Guiche) que l'auteur d’A la recherche du temps perdu était peut-être bel et bien présent ce jour-là: "Peut-être est-ce lui, ce jeune homme en manteau clair, coiffé d’un chapeau melon qui laisse les yeux dans l’ombre, laissant apercevoir la moustache et l’ovale du visage? On le voit quelques secondes sur un film d’amateur -une pellicule de deux minutes à peine, conservée aux Archives françaises du film à Bois-d’Arcy".

(Voir ci-dessous les images du mariage d'Armand de Guiche et Eleine Greffulhe, où apparaît Marcel Proust)