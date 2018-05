Musée Grévin: Emmanuel Macron pourrait avoir droit à une nouvelle statue (photo)

La statue de cire d'Emmanuel Macron au Musée Grévin, dévoilée dimanche 13, n'est pas passée inaperçue sur les réseaux sociaux, mais pas pour les bonnes raisons. Jugées "loupée" par de nombreux internautes, elle pourrait finalement être refaite.

Le "bad buzz" est en effet remonté jusqu'à la direction du musée. "La statue d'Emmanuel Macron n'est pas encore validée, je ne veux pas que l'on ait un personnage qui soit aussi contesté sur les réseaux sociaux", a déclaré mercredi 16 le directeur Yves Delhommeau, reconnaissant qu'il y avait dans cet réalisation "quelque chose qui ne va pas".

Les internautes avaient notamment largement dénigré le regard d'un président de la République "vieilli" qui affiche sur cette statue une étrange expression interloquée. Mais Yves Delhommeau rappelle que cette image diffusée par Sept à Huit est issue d'un reportage tourné en septembre dernier. Des modifications ont depuis été apportées, notamment au niveau des yeux, assure-t-il.

Mais si le résultat final n'était toujours pas satisfaisant, "on ne s'interdit pas de refaire la statue, de tout recommencer s'il le faut", a assuré le directeur. Une décision qui ne se prend cependant pas à la légère puisque cela représente en moyenne six mois de travail et 50.000 euros d'investissement.

Le sculpteur qui a fait cette statue avait déjà réalisé celles de Line Renaud ou Alain Ducasse, ainsi que le clone de Donald Trump en un temps record (deux mois), le musée ayant été pris de court par sa victoire contre Hillary Clinton. Elles n'avaient pas été autant critiquées. Le musée rappelle la difficulté supplémentaire que représente une statue de cire lorsqu'il faut travailler à partir de photos. Emmanuel Macron n'avait pas pu se rendre sur place pour procéder aux mesures par scanner.

Il faudra donc attendre la version définitive de la statue et peut-être le verdict public pour savoir si le prsident de la République devra être refait.