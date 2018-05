Nuit européenne des musées: que faire à Paris ce samedi 19 mai?

La 14e édition de la Nuit européenne des musées est organisée ce samedi 19 partout en Europe. L'événement se tiendra bien sûr à Paris où plus de 60 événements sont prévus.

Le musée de l'Orangerie invite les visiteurs à visiter l'exposition Nymphéas. L'abstraction américaine et le dernier Monet ainsi que toute la collection permanente gratuitement. Les curieux pourront aussi profiter d'un concert de jazz de 23h à minuit, heure de fermeture de l'établissement.

Les familles seront aussi invitées à participer à un atelier artistique autour des nymphéas.

Le musée du Louvre sera lui aussi accessible totalement gratuitement de 18h30 à minuit. Le célèbre établissement exposera aussi les étudiants des Beaux-Arts. Ceux-ci ont travaillé autour des mosaïques du musée du Louvre.

Le musée Picasso, situé dans le Marais, a quant à lui invité l'artiste Renaud Auguste-Dormeuil. Il présentera une installation de 1.000 bougies reproduisant le ciel étoilé visible la nuit précédant le triste jour où la ville de Guernica a été bombardée en 1937. L'exposition Guernica sera d'ailleurs visible gratuitement jusqu'à 22h30.

Le musée Bourdelle, dans le 15e arrondissement de Paris, propose lui une visite musicale des jardins entre 19h et 23h. Le musée qui retrace l'œuvre du sculpteur Antoine Bourdelle ouvrira également ses collections plus tard qu'à l'accoutumée.

Au Grand Palais, les expositions Kupka et Artistes et Robots sera ouverte au public gratuitement entre 20h et minuit. Le musée a aussi invité le DJ Superpoze qui jouera pour la première fois en France sa pièce It's Alive, créée pour les instruments de musique automates de Stephan Eicher. Le concert sera lui aussi gratuit et débutera à 21h. Superpoze se produira à nouveau dimanche à 19h30.

la liste complète des événement programmés pour ce samedi 19 est disponible sur le site officiel de la Nuit européenne des musées.