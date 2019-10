Réalité virtuelle : découvrez les dessous de la Joconde au Louvre

Les oeuvres mondialement connues comme la Joconde sont fascinantes, mais lorsqu’on les a devant soi au musée, l’expérience est parfois décevante. Il n’est pas évident de découvrir les mystères d’un chef d’oeuvre, toute l’histoire cachée derrière la peinture au milieu d’une foule de visiteurs. Grâce à la réalité virtuelle, les musées peuvent proposer une expérience immersive pour plonger plus facilement dans les oeuvres d’art.

C’est ce qu’a mis en place le musée du Louvre, dans le cadre de l’exposition consacrée à Léonard de Vinci, avec une expérience de réalité augmentée qui permet de découvrir l’univers associé à la Joconde

Découvrir en détail les mystères liées à la réalisation de la célèbre peinture de Leonard De Vinci

Plusieurs salles ont été mises à disposition pour que les visiteurs, équipées d’un casque de réalité virtuelle HTC Cosmos découvrent les mystères que cache la Joconde. L'expérience “Mona Lisa: beyond the glass”, commence ainsi, face au tableau, derrière sa vitre de protection, dans sa pièce du musée, avec les autres tableaux autour, comme s’il s’agissait d’une visite guidée classique. Mais soudain, la Joconde sort du tableau pour se retrouver à taille humaine, face au visiteur. L'expérience devient immersive pour capturer l’attention du visiteur et révéler les informations qui entourent de mystère ce personnage iconique de Léonard De Vinci.

La reproduction est méticuleuse. Selon le chef de projet Tarek El Khamsa « on a pu modéliser et rendre visible tous les détails que l’on ne peut pas voir en regardant le tableau. Cela va jusqu’à la morphologie de Mona Lisa ».

Pour s’adresser au plus grand nombre de visiteurs, y compris aux novices de la réalité virtuelle, l'expérience a été simplifiée. Selon Emmanuel Guerriero, cofondateur d’Emissive, l’agence qui a conçu l’expérience, “les instructions du Louvre étaient d’aller vers la sobriété et d’éviter la surenchère, de saturer les gens d’informations”.

L’exposition a ouvert ce jeudi 24 octobre, jusqu’au 20 février 2020. En raison des fortes affluences à prévoir, il est recommandé de réserver un créneau pour votre séance.

La réalité virtuelle au musée, une opportunité pour accompagner les expositions

Le Louvre a choisi l’oeuvre la plus emblématique de sa collection pour se lancer dans dans la réalité virtuelle pour la première fois. Emissive, avait déjà travaillé avec la Cité de l’Architecture à Paris pour permettre aux visiteurs d’explorer les chambres inaccessibles au public de la grande pyramide de Khéops. En plus de se promener dans les galeries de la pyramide, l'expérience aidait à comprendre comment ont été réalisées les dernières découvertes d'une cavité de 30 mètres cachée au sein de la pyramide.

C’est un autre très bon exemple de l’apport de la réalité virtuelle au musée, qui à l’aide d’un simple casque, permet de découvrir des environnements auparavant inaccessibles à des visiteurs bloqués dans des salles d’exposition.