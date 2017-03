Une statue de la princesse Diana dans les jardins de Kensington

C’est dans la nuit du 30 au 31 aout 1997 que la princesse de Galles Lady Diana, a trouvé la mort dans un tragique accident de voiture à Paris sous le pont de l’Alma. Elle était accompagnée de son amant le milliardaire égyptien Dodi Al-Fayed. Elle avait 36 ans. Le Royaume-Uni perdait la "princesse du peuple" comme aimait la surnommer les médias anglo-saxons.

Pour les 20 ans de sa mort, ses deux fils, les princes William et Harry, vont faire ériger une statue de en hommage à leur mère adorée.

"Vingt années ont passé depuis le décès de notre mère, et le temps est venu de faire reconnaître, avec une statue permanente, l'influence positive qu'elle a eue au Royaume-Uni et dans le monde. Notre mère a touché tant de monde. Nous espérons que cette statue permettra aux visiteurs de Kensington de réfléchir sur ce qu'a été sa vie et sur l'héritage qu'elle a laissé ", déclaraient-ils en janvier dans un communiqué.

Cette décision a été prise par un comité de six personnes, dont la sœur de Diana, Lady Sarah McCorquodale. Tous ensembles, ils se sont accordés sur le choix d’un sculpteur.

La statue sera située non loin de la fontaine commémorative de Diana construite à Hyde Park au cœur du jardin de Kensington Palace. C’est là où ils demeuraient avec elle lorsqu’ils étaient enfants.

La semaine dernière, c’était la première fois que le Prince William revenait à Paris depuis la mort de sa mère. Ce dernier n’a pas souhaité se rendre devant la flamme de l’Alma pour ne pas attirer l’attention.